Manaus oferta 100 vagas para treinamento on-line sobre Business Model Canvas

As aulas iniciam nesta segunda-feira (6).

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Hattori Tech, oferta, nesta sexta-feira (3), 100 vagas para o treinamento on-line “Estruturando o Futuro: O poder do Canvas Modelo de Negócios”.

O objetivo do treinamento é capacitar os participantes a utilizar o Business Model Canvas como uma ferramenta prática para estruturar, analisar e planejar modelos de negócios, visando o sucesso e a sustentabilidade de suas empreitadas empresariais.

“Ao participarem de um treinamento focado na plataforma Canvas, os participantes vão aprender a preencher esses blocos de forma estratégica e a identificar oportunidades de melhoria ou inovação em seus modelos de negócios existentes. O curso pode ser valioso tanto para empreendedores que desejam aprimorar seus serviços no mercado ou qualquer pessoa interessada em compreender melhor como os negócios funcionam”, destaca o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O Business Model Canvas é uma ferramenta popular criada com o intuito de ajudar empreendedores, inovadores e empresas a visualizar e descrever seus modelos de negócios de forma concisa e estruturada. Os interessados em participar devem se inscrever por meio do link https://bit.ly/47cGLZX. As aulas iniciam nesta segunda-feira (6).

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Fundação Dr. Thomas lança edital de concurso com salários de até R$ 5,2 mil, em Manaus