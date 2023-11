Segmento de esportes e entretenimento evolui e torna-se uma boa opção de negócio

Você sabia que os jogos eletrônicos são um mercado maior do que as indústrias da música e do cinema combinadas? Frente às inovações tecnológicas constantes, o segmento ganha protagonismo

Engane-se quem pensa que investidores do agro só precisam entender sobre a própria indústria. A visão limitada do mercado impede que sejam observadas tendências com impacto direto e indireto nos investimentos. É preciso, então, explorar outros nichos e desbravar novos espaços da economia.

Os melhores empreendedores são aqueles que diversificam seus campos de atuação, ao mesmo tempo em que se especializam no que já fazem. Dessa forma, mesmo quando um mercado sofre quedas, ainda existem outros que podem oferecer uma chance de reerguer os negócios prévios.

O segmento de esportes e entretenimento é um excelente exemplo. Durante a pandemia de Covid-19, quando a maior parte das indústrias sofreu quedas drásticas, o contrário aconteceu aqui. Em uma época de isolamento social, acompanhar e participar dessas atividades remotamente se fortaleceu.

As principais evoluções no esporte e no entretenimento

A maior parte das evoluções ocorridas nas áreas do esporte e do entretenimento existem por consequência de tecnologias. Exemplos incluem a inteligência artificial, como o árbitro assistente de vídeo e as modalidades de apostas esportivas e eSports. A internet tem papel fundamental nisso.

A maneira como os torcedores interagem com os times e atletas não é a mesma de décadas anteriores. Transmissões ao vivo pela internet e o acesso direto às redes sociais dos jogadores e administradores abrem inúmeras possibilidades. Mais uma vez, é a internet que dá o pontapé inicial às mudanças.

Somado a tudo isso existe a futura regulamentação das apostas esportivas e dos cassinos online, assunto que vamos explorar em tópicos subsequentes. Em todos os casos, o cenário de evolução constante oferece oportunidades para empreendedores que desejam ficar à frente das tendências.

As apostas esportivas

É impossível falar sobre o segmento de esportes e entretenimento sem mencionar as apostas esportivas e as casas de apostas online. Esses negócios estão entre os principais patrocinadores das equipes e atletas do futebol brasileiro, em todos os níveis. A Série A do Brasileirão é um bom exemplo.

De acordo com dados do Datahub, a partir de informações do IBGE, o setor de apostas esportivas cresceu 360% no Brasil entre 2020 e 2022. Isso nos coloca como o principal mercado da América Latina e um dos principais do continente, o que atesta a prevalência da área na economia internacional.

As apostas esportivas físicas são proibidas no Brasil, o que torna as apostas online ainda mais relevantes, considerando que são a única maneira legal de jogar. Quando ponderamos o crescimento de 360% na área, fica fácil perceber como a atividade tem adeptos no país, dentro e fora do futebol.

As apostas esportivas físicas são proibidas no Brasil, o que torna as apostas online ainda mais relevantes, considerando que são a única maneira legal de jogar. Quando ponderamos o crescimento de 360% na área, fica fácil perceber como a atividade tem adeptos no país, dentro e fora do futebol.

Naturalmente, isso só é possível se existe a segmentação adequada, levando em conta que times e atletas são distintos entre si.

A regulamentação dos cassinos online

Além das casas de apostas esportivas, os cassinos online também ganham destaque quando o assunto envolve entretenimento e esportes. Alguns dos jogos praticados nessas plataformas, como os de cartas, são considerados parte dos “eSports”, termo dedicado às competições realizadas virtualmente.

Em julho de 2023, o Ministro da Fazenda Fernando Haddad falou pela primeira vez sobre a regulamentação das casas de apostas esportivas e cassinos online, assunto que tinha saído de pauta após o fim do governo do ex-presidente Michel Temer. A notícia muda o cenário nacional de jogos.

A partir da regulamentação das apostas esportivas e dos cassinos online, investir em negócios da área se tornará algo um pouco mais transparente, já que os sites poderão ser registrados no Brasil e estarão sujeitos aos impostos. Atualmente, todas as plataformas de cassino online têm domínios fora daqui.

O primeiro passo para considerar o segmento de esportes e entretenimento para um novo negócio é estar bem informado. Como mencionamos em um dos tópicos anteriores, o objetivo não deve ser seguir as tendências do mercado, mas observar o que veio antes e ficar à frente das novidades.

É impossível prever o futuro de qualquer indústria, mas tudo indica que o segmento de esportes e entretenimento vai continuar crescendo. Cabe aos empreendedores com uma visão de futuro aproveitarem a oportunidade para abrir negócios e investir enquanto o mercado ainda está quente.

