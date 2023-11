Capacitação de agentes culturais acontece em Manaus

oficinas irão receber 80 participantes, divididos em duas turmas, com duração de 8 horas, com direito a certificação

Manaus (AM) – O Serviço Social da Indústria (SESI Amazonas) e o Ministério da Cultura (MinC) irão realizar nos dias 13 e 14 de novembro do Clube do Trabalhador, localizado na Alameda Cosme Ferreira, 7399, São José, oficinas de capacitação de agentes culturais do estado, por meio do Programa Rouanet Norte. As oficinas irão receber 80 participantes, divididos em duas turmas, com duração de 8 horas, com direito a certificação.

A criação do Programa de Capacitação de Agentes Culturais é para desenvolver ações no âmbito da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) em todas as regiões do Brasil, iniciando pela região norte, com a finalidade de ofertar habilidades técnicas para elaboração, inscrição, execução e prestação de contas de projetos culturais.

Quatro empresas brasileiras vão investir um total de R$ 24 milhões em projetos culturais na região norte por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Para atender a demanda no Amazonas, o SESI Amazonas criou o Núcleo de Cultura, que funciona no SESI Clube do Trabalhador (CTAM), liderado pelo professor Márcio Braz e o produtor artístico e cultural do CTAM, Kid Mahall.

“Essa oficina é extremamente significativa para o Amazonas, uma vez que esse edital é voltado, exclusivamente, para a região norte. Acredito que iremos ter um número recorde de inscritos na Lei Rouanet de agentes culturais do estado do Amazonas, quanto mais agentes capacitados, quanto mais projetos inscritos, maior a participação e maior engajamento em relação ao próprio edital”, frisou o professor Braz.

A capacitação será feita por meio de oficina, ministrada pelo professor Márcio Braz e o coordenador-geral de Inovações do MinC, Rômulo Menhô Barbosa. O primeiro dia terá transmissão no canal oficial do Youtube do SESI Amazonas.

*com informações da assessoria

