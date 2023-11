‘Jornada Amazônia’ promete fomentar criação de negócios e conectar ecossistemas no Bio&TIC

Manaus (AM) – A ExpoAmazônia Bio&TIC 2023, realizada entre os dias 28 e 30 de novembro, no Studio 5 Centro de Convenções, em Manaus, vai contar com a presença da Plataforma Jornada Amazônia, iniciativa da Fundação Certi e do Instituto Certi Amazônia que, somente em 2023, teve mais de 3,3 mil inscritos nos programas de estímulo à cultura exportadora. A proposta é que a Jornada Amazônia amplie ainda mais seu potencial durante a ExpoAmazônia e promova a criação de negócios e a conexão de ecossistemas no evento.

Iniciada em 2018, a Plataforma possui, atualmente, coparticipação e investimentos de instituições como Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, Fundo Vale e Porticus. Entre os mecanismos da Plataforma, destacam-se três programas gratuitos dedicados ao incentivo e desenvolvimento da jornada empreendedora: o Gênese, o Sinapse da Bioeconomia e o Sinergia, respectivamente, responsáveis pelas etapas de ativação, originação e evolução.

Marcos Da-Ré, diretor do Centro de Economia Verde da Fundação Certi, explica que o ambiente proporcionado pela ExpoAmazônia é excelente para o estímulo ao empreendedorismo e à inovação.

“O evento reúne empresas de base tecnológica em diversos níveis de maturidade e todas interessadas em apresentar suas atividades, se conectarem e gerarem negócios. Sendo realizado no coração da Amazônia, ele ganha ainda mais importância por dar visibilidade às soluções de impacto positivo na floresta”, disse.

Um dos objetivos da Jornada Amazônia é promover a competitividade econômica da floresta em pé. Para tal, foram criadas três abordagens complementares. A primeira é desenvolver um pipeline qualificado de negócios inovadores com impacto positivo na floresta. A segunda é gerar valor para o mercado, com atração de indústrias para melhorar a tração das cadeias de valor florestais. E a terceira é impulsionar o ecossistema de empreendedorismo inovador, com o fortalecimento das entidades locais. Ao todo, já são mais de 100 parceiros mobilizados nos nove estados que compõem a Amazônia Legal.

Diferencial

A presença da plataforma durante a ExpoAmazônia Bio&TIC é mais um diferencial para o evento, conforme destaca o diretor-executivo da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), Murilo Monteiro.

“Temos uma longa parceria com o Instituto Certi e sabemos como a Jornada Amazônia pode gerar resultados altamente positivos para quem participa da Plataforma. Com certeza sua presença dentro da ExpoAmazônia vai trazer ainda mais benefícios a startups atuantes nos ecossistemas locais, em especial as que têm seu foco em bioeconomia”, comenta.

O portfólio da Jornada Amazônia conta com mais de 38 startups que já passaram pelo ciclo piloto e que seguem recebendo apoio da iniciativa.

Algumas das empresas que já passaram pelos programas da Jornada Amazônia são a Amazonian SkinFood (marca de biocosméticos que usa ativos da floresta em formulações limpas e veganas), a DCO Sustentável (que desenvolve soluções para geração de energia renovável em ambientes desafiadores através de painéis fotovoltaicos) e a Amazônia SmartFood (foodtech que desenvolve hambúrgueres, almôndegas e linguiças veganas de alto valor nutritivo utilizando ingredientes como o açaí e o tucumã).

“A ExpoAmazônia traz uma pauta de debates muito atual e cria um ambiente propício para novas parcerias e oportunidades de negócios. Para nós, é a oportunidade ideal para apresentarmos os programas e instrumentos da Jornada da Amazônia, destacando a nossa contribuição em fomentar iniciativas que geram benefícios à floresta, conectando a bioeconomia à inovação e à tecnologia”, conclui Da-Ré.

Sobre

A ExpoAmazônia Bio&TIC 2023 é uma realização da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), Governo do Amazonas – por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti-AM) -, Prefeitura de Manaus – por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA).

Além de discutir, integrar, consolidar e alavancar os polos de Bioeconomia e de Tecnologia da Informação e Comunicação da região como dois vetores econômicos viáveis e sustentáveis para a manutenção da floresta amazônica e para o desenvolvimento socioeconômico dos povos da Amazônia, a feira visa fortalecer os ecossistemas de Bio&TIC e integrá-los constantemente com os atores dos ecossistemas nacionais e internacionais de inovação.

*Com informações da assessoria

