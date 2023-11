Especial Queen Cover tem entrada gratuita em Manaus

Manaus (AM) – No próximo dia 25, a partir das 19h, o Millennium Shopping promete ser o point dos fãs da banda britânica Queen. Isso porque a praça de alimentação do centro de compras vai ser palco de um especial cover daquela que é considerada uma das maiores bandas de rock de todos os tempos.

“Será um evento gratuito e voltado para os fãs de todas as gerações da banda Queen. Quem vier prestigiar vai se emocionar, homenagear o lendário Freddie Mercury e reviver canções que fazem sucesso até hoje”, comentou a coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier.

A banda que fará o Especial Queen Cover será a Rockaholics e traz um repertório que inclui Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Under Pressure, Radio Ga Ga, We are the Champions, Love of My Life, Crazy Little Thing Called Love, Another One Bites the Dust, Somebody to Love, I Want to Break Free, The Show Must go On, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love e muito mais.

Com 13 anos de estrada, a banda Rockaholics já é conhecida na noite manauara. Ela é formada por Rubem Costa no vocal, Rodrigo Torres na guitarra, André Carreira no teclado e vocal, Marcelo Lima no baixo, e Luís Santos na bateria.

“Homenagear o Queen é uma honra para todos nós, somos fãs de todo o trabalho da banda e, principalmente, dos músicos que eram todos muito ativos nas composições, extremamente talentosos nos seus instrumentos e composições vocais. Fora que é uma das bandas mais importantes da história do rock”, destacou o vocalista Rubem Costa.

Para ele, a expectativa para a apresentação é a melhor possível.

“Contamos com o público que já nos acompanha sempre e com nova audiência. É uma oportunidade de poder se apresentar tanto para adultos, quanto para jovens e crianças que não nos conhecem das casas noturnas e demais shows”, declarou o membro da Rockaholics.

Eternizada

A banda Queen nasceu em Londres, Inglaterra, em 1971, originalmente composta pelo vocalista Freddie Mercury, o guitarrista Brian May, o baixista John Deacon e o baterista Roger Taylor. Essa formação permaneceu inalterada durante toda a trajetória original do grupo, que acabou com a morte de Mercury em 1991 e a posterior aposentadoria de Deacon, em 1997, porém, ocasionalmente, May e Taylor se reúnem a outros músicos para dar prosseguimento ao grupo.

Ao longo de sua trajetória, a banda vendeu mais de trezentos milhões de discos ao redor do mundo, sendo apontada como principal influência de várias bandas famosas que surgiram dos anos 80 em diante, com canções que continuam a ser lembradas até hoje.

