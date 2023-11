Mamífero se reproduz sem penetração pela primeira vez, diz estudo

Pesquisadores afirmam que o morcego-hortelão-escuro pode ser o primeiro mamífero conhecido a acasalar sem penetração. Os morcegos podem ser considerados os mamíferos mais estranhos. Eles são as únicas criaturas dentre os mamíferos capazes de voar ativamente o artigo foi publicado na revista Current Biology.

O morcego macho usa seu pênis como se fosse um braço para afastar uma membrana protetora da vulva da fêmea, de acordo com um estudo publicado na segunda-feira na revista Current Biology.

Os morcegos têm uma biologia reprodutiva “incrível” que tem sido difícil de estudar dada a natureza noturna e secreta de muitas espécies, disse o coautor do estudo Nicolas Fasel, especialista em morcegos da Universidade de Lausanne, na Suíça.

“Na maioria das vezes você verá as costas deles contra a parede e não verá o que realmente está acontecendo na frente”, disse ele.

No entanto, graças aos esforços de um entusiasta holandês de morcegos que instalou 18 câmeras de vídeo em uma igreja na Holanda que abrigava uma colônia de morcegos-hortelão-escuro, Fasel e os seus colegas conseguiram analisar detalhadamente 93 eventos de acasalamento.

Genitália incompatível

O pênis do morcego macho é cerca de sete vezes mais longo que a vagina da fêmea e tem uma cabeça em formato de coração que é sete vezes mais larga que a abertura vaginal.

Estas são características que parecem tornar o sexo com penetração difícil, se não impossível, observou Fasel.

Teri Orr, professora assistente e especialista em sistemas reprodutivos de morcegos na Universidade Estadual do Novo México, disse que inicialmente ficou “surpresa” ao ver que os machos podem estar usando sua genitália como um “braço copulador” e “talvez transferindo espermatozoides da mesma forma que os pássaros fazem”.

“Os morcegos usam a sua uropatagia (membranas da cauda) de muitas maneiras únicas, como redes de pesca, para capturar crias durante o nascimento e assim por diante. Portanto, são úteis de muitas maneiras, mas talvez um impedimento durante o acasalamento”, disse Orr.

“Concordo que o macho desta espécie pode usar sua genitália para navegar pela cauda da fêmea, mas há algumas coisas importantes a serem resolvidas”, acrescentou ela por e-mail. “Por um lado, como exatamente o esperma é transferido e, por outro, o que a fêmea está fazendo neste par?”

O comportamento do morcego-hortelão-escuro relatado no artigo é “bizarro e único”, se for verdade, disse Alan Dixson, professor de biologia da Universidade Victoria de Wellington, na Nova Zelândia, e autor do livro de 2021 “Sexualidade mamífera: o ato do acasalamento e a evolução da reprodução”.

No entanto, na sua opinião, os investigadores não forneceram provas suficientes para apoiar a sua afirmação incomum, acrescentou Dixson, que também não fez parte do estudo.

“Existem mais de 1.000 espécies de morcegos e muitas delas também estão ameaçadas de extinção”, disse ela. “Até agora, nenhuma estratégia suficiente para a reprodução assistida foi estabelecida.”

Orr, especialista em morcegos da Universidade Estadual do Novo México, disse que o estudo informaria o trabalho de seu laboratório sobre a reprodução dos morcegos e se o comportamento reprodutivo incomum tem alguma implicação na compreensão da infertilidade humana.

Morcego-hortelão-escuro

Também conhecidos pelo nome científico Eptesicus serotinus, os morcegos-hortelão-escuro acasalam encostando seus órgãos genitais. O morcego macho usa seu pênis como se fosse um braço para afastar uma membrana protetora da vulva da fêmea

*Com informações da CNN Brasil

