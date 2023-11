VÍDEO: cantora do Calcinha Preta mostra os seios no palco

A cantora Silvânia Aquino, de 50 anos, integrante do grupo Calcinha Preta, surpreendeu os fãs ao mostrar os seios no palco. A artista abriu o zíper da blusa durante um show realizado no Bahia Beer, no último domingo (19) para mostrar o resultado do implante de silicone e uma mamoplastia que realizou recentemente.

“O médico só me autorizou a mostrar os peitos. Vou abaixar o zíper e mostrar logo pra todo mundo. Vocês querem que eu faça isso? Tá inchado”, brincou ela, antes de exibir os seios.

😵 Silvânia Aquino, do Calcinha Preta, exibe os seios para mostrar resultado de implante de silicone em show na Bahia. pic.twitter.com/kxljteegjY — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 22, 2023

Silvânia Ribeiro de Aquino Santos, mais conhecida como Silvânia Aquino, é uma cantora brasileira de forró eletrônico, que integra os vocais da banda Calcinha Preta.

