Novas tendências no mercado de combustíveis são apresentadas durante evento em Manaus

Manaus (AM) – O fortalecimento, as soluções digitais e as novas tendências do mercado foram destaques no primeiro dia do Encontro de Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniência do Norte do Brasil, nessa quinta-feira (23), no Diamond Convention Center, na Zona Oeste de Manaus. Os participantes destacaram a força do segmento que gera 20 mil empregos diretos na região.

Esse evento, que reúne mais de mil pessoas, é direcionado exclusivamente para revendedores de combustíveis, proprietários de lojas de conveniência, além de representantes de setores que tenham sinergia com o mercado. O encontro conta ainda com diversos stands com apresentação de serviços e produtos relacionados ao setor.

Uma das novidades foi um equipamento de monitoramento e medição, que vem para substituir a medição manual, feita antes pelo frentista por uma régua. A medida está em vigor desde 21 de setembro de 2023 e, traz mais segurança aos funcionários do setor; seguindo uma norma do Ministério do Trabalho.

Outro produto que chamou a atenção de quem passou pelos stands foi a bomba de abastecimento de combustíveis. O item garante mais segurança tanto ao revendedor quanto ao cliente e está em fase de testes.

De acordo com o presidente do Sindicombustíveis-AM, Eraldo Teles, essa é uma grande oportunidade de debater inovações para um setor tão importante para a economia do Estado do Amazonas.

“Nossa expectativa é muito positiva e o público foi além do esperado. Esse é um mercado com grande potencial de crescimento no Norte do País e no Amazonas não é diferente. A gente move a economia com combustível e somos responsáveis por uma grande arrecadação de ICMS. Então, essa sem dúvida é uma oportunidade para deixar o segmento mais forte e preparado para enfrentar os desafios em 2024”, destacou Eraldo.

Para um dos palestrantes do encontro, o contabilista de São Paulo, Carlos Bispo, as atividades são importantes, pois reforça o engajamento dos revendedores da região.

“Foi criado um ambiente para melhorar a gestão de negócios e o público realmente surpreendeu. Vejo que traz uma valorização e um poder mais constante de desenvolvimento do setor”, explicou Carlos.

O evento segue na tarde desta sexta-feira (24), com palestras e um painel sobre a fiscalização no setor de combustíveis, com a presença de diversos órgãos reguladores.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Manaus, ExpoAmazônia promove 90 palestras para desenvolvimento sustentável no Norte

Primeira gasolina carbono neutro do mercado brasileiro chega aos Postos Petrobras

Em Manaus, lojas de conveniência são fechadas por causa de som alto e bebedeira