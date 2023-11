Próximas fases do Festival de Calouros Kids acontece em Manaus

Manaus (AM) – O Festival de Calouros do Sesc Kids caminha para a 1ª fase eliminatória, a ser realizada na próxima quarta-feira (29), às 19h, no Anfiteatro Ministro José Bernardo Cabral, situado no Sesc Balneário, av. Constantinopla, nº 288, Alvorada.

As audições foram realizadas na última segunda-feira (20/11), em que 15 calouros foram selecionados. As apresentações da próxima fase serão abertas ao público e com entrada gratuita.

Nesta etapa, os candidatos vão disputar uma vaga na grande final. Para selecionar os 10 melhores candidatos, um júri técnico estará presente. Fazem parte da mesa julgadora a cantora, professora e artista Lia Carvalho, o cantor, compositor e maestro Jefferson Mariano, e o cantor, produtor e professor de canto, Joathan Ricardo.

Como participação especial, o evento contará com a apresentação da vencedora da primeira edição do evento, Mariah Giulia Bentes.

A grande final

A última fase da competição será realizada dia 7 de dezembro, com início às 19h30, e também será aberta ao público e com entrada gratuita, no anfiteatro do Sesc. Os 10 candidatos disputarão os três primeiros lugares.

A Diretora Regional do Sesc Amazonas, Adriana Nascimento, reforça a importância da participação do público no evento.

“A presença do público cria uma atmosfera vibrante e estimulante, oferecendo apoio emocional aos calouros, que podem encontrar na torcida uma fonte de motivação. Além disso, é uma forma de valorizar as atividades culturais locais e o surgimento de novos artistas em nossa cidade”, destaca.

O primeiro colocado será premiado com R$1.500, o segundo com R$1.000 e o terceiro colocado com R$800. Todos também receberão troféus personalizados do evento.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

UEA desenvolve Inteligência Artificial para monitorar eventos climáticos no Rio Negro

Campanha global em combate a violência contra mulheres

PM que investigava milícia é morta em emboscada