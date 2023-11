Suspeito que atacou casal e matou homem no interior do AM é preso

Crime ocorreu no domingo (26), e as vítimas foram atingidas com golpes de faca

Maués (AM) – Everton John Pereira da Silva, de 20 anos, foi preso em flagrante no município de Maués, no Amazonas, pelo homicídio de Dheimison Moreira, de 19 anos, e tentativa de homicídio contra uma jovem de 19 anos. A prisão ocorreu no bairro Centro do munícipio.

Conforme os policiais civis da 48ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime ocorreu no domingo (26), por volta das 6h, ocasião em que o autor desferiu golpes de faca contra as vítimas. Dheimison foi a óbito em razão dos ferimentos, e a jovem sobreviveu.

Os policiais civis contaram que a motivação do crime segue incerta, tendo em vista que o indivíduo usou do direito dele de permanecer em silêncio, mas as investigações irão continuar.

Ainda de acordo com os policiais civis, a sobrevivente do ataque contou à equipe policial sobre onde o autor estaria, momento em que saíram em diligência e efetuaram a sua prisão, ainda no domingo.

Everton foi submetido à audiência de custódia e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele responderá por homicídio e tentativa de homicídio e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

