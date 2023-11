Spotify lança retrospectiva 2023: saiba quem são os artista mais escutados e como fazer a sua

A retrospectiva anual da plataforma de música agita as redes sociais

A plataforma de streaming de música Spotify lançou a retrospectiva musical anual nesta quarta-feira (29), o ‘Spotify Wrapped’ agita as redes sociais, esse ano a cantora Ana Castela foi a artista mais ouvida no Brasil em 2023. Saiba como ver a lista dos artista e das músicas mais executadas do país clicando aqui.

O top 5 de artista mais escutados no Brasil depois da “Boiadeira” segue com:

Henrique & Juliano, em segundo lugar;

MC Ryan, em terceiro;

Marília Mendonça, na quarta colocação;

Jorge & Mateus, em quinto respectivamente.

O DJ Alok, é o artista brasileiro mais ouvido no exterior dentro do Spotify, seguido de Anitta.

A MAIOR ARTISTA DO BRASIL! Ana Castela foi a artista mais ouvida do país no Spotify. Ninguém como ela! 🤍 pic.twitter.com/D9c3vRJsu9 — Boiadeira Hits (@boiadeirahits) November 29, 2023

