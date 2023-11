Grupo assinou contrato de distribuição mundial com a gravadora grega Alone Records

A banda tocantinense, Vocifer, uma das principais responsáveis por levar a bandeira da preservação da cultura amazônica pelo mundo, disponibilizou mais um importante capítulo de sua riquíssima trajetória, o álbum “Jurupary”, explorando as lendas por trás de uma controversa figura do folclore amazônico.

Ao alcançar públicos em todo o mundo, a banda conseguiu o grandioso feito de assinar contrato de distribuição mundial do álbum em CD e Vinil pela gravadora Grega, Alone Records.

O álbum conta com as participações mais que especiais de Luis Mariutti (Sinistra), Thiago Bianchi (Noturnall), Daísa Munhoz (Vandroya, Soulspell, Twilight Aura), Daniel Mazza (Banda Inutilismo), Fábio Laguna (Angra, Edu Falaschi, Freakeys) e Tambores do Tocantins.

Ouça o álbum “Jurupary” abaixo:

“A boa aceitação do nosso primeiro álbum nos permitiu ousar mais nesse segundo disco, além de mostrar nossa evolução e maturidade musical, tanto na parte técnica quanto nas composições”, comentou o vocalista João Noleto

Orientados pelos relatos coletados pelo folclorista e explorador Ermanno Stradelli, a Lenda de Jurupari foi adaptada pela Vocifer, traçando paralelos com o nosso tempo acerca de questões cruciais para a humanidade.

Na lenda de Jurupari, conta-se que a indígena Ceuci comeu o mapati, uma fruta proibida para mulheres quando se encontravam no período fértil. O suco da fruta escorreu pelo seu corpo até suas partes íntimas e assim foi concebido um menino. Como punição, Ceuci foi expulsa da aldeia. Na realidade, o pai da criança era o próprio Sol, conhecido entre os indígenas como Guaraci. Quando chegou a hora do nascimento, seu filho revelou ser uma criatura sabia que viria ao mundo trazer novos costumes e leis para os homens, assim como a dança e a música. Este menino era Jurupari.

Um pouco mais dessa história pode ser conferida através do primeiro videoclipe da Vocifer lançado para o álbum, a animação para a música “The Voice of the Light”.

O álbum tem gravação, produção, mixagem e masterização do renomado produtor Thiago Bianchi (Noturnall, ex-Shaman), no Estúdio Fusão. A arte da capa do álbum é de Wendell Araújo. Fundada em 2016, a atual formação da Vocifer conta com João Noleto nos vocais, Lucas Lago no baixo, Pedro Scheid e Gustavo Oliveira nas guitarras e Alex Cristopher na bateria. A produção do álbum teve parte de seus recursos patrocinados através de incentivo público gerado pela Lei Aldir Blanc.

“Jurupary” marca a estreia do guitarrista Gustavo Oliveira em estúdio, uma vez que o músico passou a integrar a banda logo após o lançamento do primeiro álbum, “Boiuna”, e também a estreia oficial do baterista Alex Cristopher, que gravou o álbum anterior como músico contratado.

*Com informações da assessoria

