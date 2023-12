Manaus (AM) – Três pessoas foram presas e uma arma branca foi apreendida em ocorrências registradas na manhã da sexta-feira (1.º) nos municípios de Lábrea, Nova Olinda do Norte e São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

Em Nova Olinda do Norte, um homem de 30 anos, acusado de furto qualificado, foi preso pela Polícia Militar. Ele foi apontado de dar golpe em uma idosa, de 78 anos, dentro de uma agência bancária, localizada naquele município.

Por volta de 7h, a equipe policial foi acionada para verificar uma denúncia de um suspeito que estava na referida agência. Os policiais foram no endereço, não encontraram o apontado na denúncia, realizaram patrulhamento nas proximidades e, quando retornaram ao local do fato, se depararam com o indivíduo com as características, em sua posse, de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 2.531 em espécie, dois cartões de banco em nome de pessoas diferentes, uma carteira porta cédulas contendo uma porção de entorpecente.

Segundo o relato da ocorrência, a gerente do banco que imagens do sistema de câmeras do local, mostra que o infrator efetuou saques no caixa eletrônico da agência, e que a vítima confirmou a transação bancária feito por ele. Sem ter como negar o crime, o indivíduo confessou e informou o local no qual guardava o material que ele usava para cometer o delito. O homem foi conduzido para a delegacia do município.

Lábrea

Uma denúncia aos policiais militares resultou na prisão de um homem, de 38 anos, apontado por ameaçar com uma faca, pessoas que estavam em uma Agência bancária, localizada no bairro Centro, no município de Lábrea. O homem, que já havia feito ameaças em outro estabelecimento, foi encontrado e abordado na avenida 14 de Maio.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao acusado, por porte de arma branca, constrangimento ilegal e ameaça, o qual foi conduzido e apresentado na 6ª Delegacia Interativa de Polícia Civil de Lábrea, sem hematomas e sem escoriações, para procedimentos legais.

São Gabriel da Cachoeira

No município de São Gabriel da cachoeira, policiais militares, por volta das 10h30, prenderam um homem, de 22 anos, pelo crime de furto. O fato ocorreu na rua Dagoberto Pinder, bairro Tiago Montalvo, quando a vítima informou o furto em sua residência. Após a denúncia, o indivíduo foi encontrado com o infrator, um vídeo game PS3 01, um tablete, uma mochila carga de cor preta, produtos furtados da casa da vítima.

*Com informações da assessoria

