Polícia busca informações sobre pessoas que desapareceram no Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), busca informações sobre o paradeiro de Ediones Pires de Sousa, de 38 anos, e Gabriele Rabelo Brito, de 21, que desapareceram em datas e locais distintos.

A PC-AM destaca que o apoio da população por meio do compartilhamento das imagens de pessoas desaparecidas, principalmente nas redes sociais, é primordial para localizá-las e trazê-las ao convívio familiar.

Em casos de desaparecimento, não é preciso esperar 24 horas para registrar a ocorrência. É necessário procurar qualquer delegacia e informar o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas, bem como uma foto atualizada.

Desaparecidos

Ediones Pires de Sousa desapareceu no sábado (9), na avenida Lourenço da Silva Braga, bairro Centro, zona sul, nas proximidades do Porto de Manaus.

Gabriele Rabelo Brito foi vista pela última vez na quarta-feira (13), no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

Quem souber a localização dos desaparecidos pode entrar em contato através dos números (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, ou pelo 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com informações da assessoria

Leia mais

Homem desaparece no bairro Cidade Nova e polícia busca informações pelo paradeiro

Adolescentes e homem desaparecem em Manaus; polícia busca informações

Homem desaparece no bairro Praça 14 em Manaus