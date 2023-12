Chuva forte provoca alagamento de rua e deixa carros submersos em Manaus

A forte de chuva que caiu neste domingo (17) causou vários transtornos em Manaus. Em um dos casos, um trecho da rua José Romão, no bairro Aleixo, Zona Norte, ficou alagado e carros que tentaram passar pelo local ficaram submersos. Alguns veículos foram danificados e precisaram ser removidos com auxílio de um guincho.

A rua interliga a Avenida Cosme Ferreira com a entrada para a Colina do Aleixo e bairro Novo Aleixo, com a alagação, o acesso ao local ficou totalmente interditado impedindo o tráfego de pedestres, motoristas e motociclistas.

Segundo o relato de moradores do local, a alagação acontece com frequência por conta dos bueiros entupidos e se intensifica duramente o período mais chuvoso na capital amazonense, A situação já resultou em vários acidentes de pedestres e até mesmo perda total de veículos.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Central 199, da Defesa Civil do município, informou que as equipes da Secretaria-Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), seguem nas ruas, em atendimento às ocorrências ocasionadas pela chuva.

Até o início da tarde deste domingo (17), oito situações foram formalizadas.

A zona Sul foi a área mais afetada, concentrando cinco das oito ocorrências registradas. Duas na zona Leste e uma na zona Norte.

