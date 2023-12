Membro de organização criminosa que atua no narcotráfico interestadual é preso no AM

Pauini (AM) – Antônio Julião da Silva, de 24 anos, apontado como membro de uma organização criminosa que atua no narcotráfico interestadual, foi preso nesta segunda-feira (18), por volta das 7h30, durante a Operação Deserto, no município de Pauini (a 923 quilômetros de Manaus), no interior do Amazonas.

Segundo o escrivão André Chaparro, gestor da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini, Antônio Julião atuava realizando o transporte de drogas entre os estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Ele já responde na Justiça a vários inquéritos policiais por crimes como tráfico de drogas, roubo, organização criminosa e lesão corporal grave.

“Realizamos a operação com o objetivo de localizar e prender esse indivíduo, que já possuía mandado de prisão por tráfico de drogas e outros crimes, e estava foragido da Justiça”, disse o gestor.

Segundo Chaparro, Antônio Julião foi preso no bairro Pantanal, em posse de 44 pacotes de cocaína, totalizando cerca de 500 quilos. Também foram apreendidos equipamentos utilizados para refino e divisão das drogas em porções menores.

Operação Deserto, ação conjunta entre PC-AM e PMAM. (Foto: Divulgação/PC-AM)

Procedimentos

O indivíduo foi conduzido à 64ª DIP e ficará à disposição do Poder Judiciário.

