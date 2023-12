Forte chuva atinge Manaus neste feriado de Natal

Manaus amanheceu sob forte chuva nesta segunda-feira (25), feriado de Natal. Em diversos bairros da capital amazonense, a chuva gerou transtornos aos motoristas que precisavam se deslocar nesta manhã, como na avenida Torquato Tapajós, onde parte da via ficou alagada.

Informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) apontam que a capital e os municípios do Amazonas estão em uma faixa de perigo potencial, que vai do Rio de Janeiro até o Acre, e que inclui chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h. O alerta segue até 12h de hoje.

A chuva em Manaus iniciou durante as primeiras horas desta manhã, com fortes rajadas de vento e trovões. Para a tarde, a previsão aponta que há risco de trovoadas, e a noite, a chuvas devem voltar a ser em pontos isolados.

Em caso de emergência, a recomendação é ligar para a Defesa Civil através do 199.

Ocorrências

A Prefeitura de Manaus, por meio da Central 199, da Defesa Civil do município, informa que as equipes da Secretaria-Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), estão nas ruas, em atendimento as três ocorrências formalizadas até as 9h30 desta segunda-feira (25), em razão da chuva que teve início na manhã de hoje.

Duas situações de alagamento foram registradas na primeira etapa do bairro Distrito Industrial, zona Sul, e uma terceira de desabamento de muro, no bairro São José Operário, zona Leste da cidade. Todas sem vítimas.

