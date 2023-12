Centro universitário e faculdade de Manaus oferecem cursos livres durante as férias

As aulas começam ainda em dezembro e se estendem em janeiro e fevereiro, com opções em gestão, saúde, psicologia e direito

Manaus (AM) – O Centro Universitário Fametro e a Faculdade Santa Teresa estão oferecendo cursos livres durante as férias em diversas áreas de conhecimento, uma oportunidade em novos campos de formação ou o aprofundamento nas de atual interesse do aluno. As aulas começam ainda em dezembro e se estendem em janeiro e fevereiro, com opções em gestão, saúde, psicologia e direito.

“Com esses cursos também oferecemos a oportunidade de refinamento do currículo, além de ampliar possibilidades de atuação no mercado profissional”, destaca a coordenadora do Departamento de Cursos Livres da FST, Joziane Mendes.

Os cursos livres têm início com o workshop “Transição de Carreira”, sob o comando da administradora e especialista em Comunicação e Carreira Joziane Mendes, no dia 30 de dezembro. Destinado a acadêmicos e profissionais das mais variadas atividades, busca prepará-los para transitar no campo profissional com melhor planejamento, segurança e assertividade, refletindo sobre mitos, escolha inadequadas, e identificação do momento de mudança, assim como aprender a executá-la.

Na área Jurídica, o workshop “Primeiros Passos na Advocacia Contenciosa”, na modalidade on-line, será mediado pelo advogado e mestre em Ciências Jurídicas Afrânio Azevedo. Ele vai abordar assuntos como: análise de riscos jurídicos, levantamento de teses jurídicas, técnica de produção de petição inicial e contestação, estratégias processuais e a atuação nos tribunais.

Já na área de Saúde, destaca-se o workshop “Saúde Pública no Brasil”, que pretende discutir os desafios, estratégias bem-sucedidas e tendências do segmento. É direcionado a acadêmicos de saúde e interessados no tema e será mediado pelo fisioterapeuta e especialista em Reabilitação Neurofuncional, Paulo Henrique Rocha.

Para acadêmicos e profissionais da Psicologia as opções são o workshop “Domine a Arte da Hipnose”, mediado pelo especialista certificado em Hipnose e Neurolínguistica, Aderson Venâncio, e o workshop “Adolescência: nem criança, nem adulto. Sobram emoções e faltam palavras”, sob comando da psicóloga clínica e especialista em Saúde Mental, Juliana Coutinho.

O primeiro cogita fornecer uma compreensão dos princípios fundamentais da hipnose e como ter um olhar mais refinado no comportamento do outro, além de técnicas de comunicação. O segundo visa discutir conceitos, características da adolescência, importância dos pais e/ ou tutores no processo terapêutico, contrato e anamnese, entrevista inicial e devolutiva, limites do sigilo no processo terapêutico e o uso de instrumentos técnicos e mediadores.

Todos os cursos livres têm enfoque na prática, por meio do uso de ferramentas de gestão, testes de autodiagnósticos, produção de peças jurídicas, simulação de situações reais, análise de casos, dinâmicas e práticas laboratoriais.

“O Departamento de Cursos Livres se propõe a preencher eventuais deficiências de aprendizagem na trajetória de qualificação profissional ou lacunas deixadas na formação tradicional”, explica a coordenadora.

Outros cursos disponíveis são “Punção Venosa Periférica com Scalp”, “Administração de Medicamentos Injetáveis”, “Técnicas de Defesa Oral” e “TCC nota 10”.

Todas as opções são abertas ao público externo e maiores informações podem ser obtidas na rede social Instagram @cursoslivres.fametro.fst ou pelo WhatsApp 98286-3703.

*Com informações da assessoria

