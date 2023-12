VÍDEO: Homem é morto a tiros na calçada de casa, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Raimundo de Oliveira Costa, de 55 anos, foi morto com pelo menos 10 tiros no beco Buriti, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, durante a noite de terça-feira (26).

Foto: Divulgação

De acordo com testemunhas, a vítima foi abordada em frente a sua residência por um suspeito armado, que atirou contra Raimundo logo em seguida. O crime ocorreu após um intenso tiroteio no local. Vizinhos contaram que o homem não tinha envolvimento com o mundo do crime.

A equipe de perícia apontou que a vítima foi atingida com, pelo menos, 10 tiros. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

VÍDEO: homem é executad0 com 10 tirøs em Manaus. pic.twitter.com/rNqq3Hu7Wi — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 27, 2023

Leia mais:

Ceia de natal em família termina com quatro mortos no Paraná

‘Queima de arquivo’: homem é morto na varanda de casa ao presenciar execução em Manaus

VÍDEO: Suposto assaltante é morto a tiros por ‘justiceiro’ na Zona Norte de Manaus