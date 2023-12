Varejista NovoMundo.com realiza última promoção do ano em Manaus

Manaus (AM) – A varejista NovoMundo.com, um dos principais players do Centro-Norte do país, realiza a última promoção de 2023, o Saldão Fecha Ano. Entre os dias 26 e 31 de dezembro, produtos selecionados estarão com até 50% de desconto em todas as lojas da rede, site e aplicativo.

“Realizamos o Saldão Fecha Ano para liquidar o estoque e nos preparamos para o próximo ano; por isso, oferecemos essa última promoção para nossos clientes com preços imperdíveis. Além do desconto de até 50%, também oferecemos condições especiais de pagamento, com parcelamento em até 10x nos cartões”, afirma João Silva, Diretor de vendas da Novo Mundo.

Entre os produtos selecionados estão a Lavadora Brastemp com capacidade de 13 kg por R$ 1899 à vista ou em 10x de R$ 189,90 sem juros nos cartões; a Fritadeira Air Fry por R$ 299,90 à vista ou em 10x de R$ 29,99; o Smartphone de 256 GB por R$ 999 à vista ou em 10x de R$ 99,90.

A ação ocorrerá no site, aplicativo e em todas as lojas físicas da rede localizadas em Itacoatiara, Manaus e Manacapuru.

Novo Mundo Resolve

Além de empréstimos facilitados que podem ser feitos via FGTS, consignado ou pessoal, com muito menos burocracia, a rede varejista NovoMundo.Com também oferece outros serviços pela Novo Mundo Resolve como: Instalação, Limpeza, Impermeabilização e Dedetização, garantindo uma jornada diferenciada, integrada e acessível.

Sobre

A NovoMundo.com, empresa do Grupo Martins Ribeiro que conta também com dois dos maiores shoppings atacadistas do país – Mega Moda Shopping e Mega Moda Park, Montreal Colchões e Estofados, entre outras, é uma das maiores redes de varejo do Centro-Norte do país.

Fundada em 1956, atualmente possui mais de 150 lojas espalhadas por 8 estados e Distrito Federal, e mais de 15 milhões de clientes atendidos.

*Com informações da assessoria

