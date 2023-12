David Almeida se estabiliza na liderança das pesquisas para Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – O Instituto Perspectiva divulgou, nesta sexta-feira (29), a quarta pesquisa de intenção de votos para a eleição a Prefeitura de Manaus. O atual prefeito, David Almeida (Avante), segue na liderança da disputa eleitoral, com 30,3% na estimulada, e mantém posição apresentada nos levantamentos realizados durante o ano.

O topo da tabela da pesquisa define Amom Mandel (Cidadania), em segundo lugar, com 23,7%, demonstrando redução de mais de 3% desde a última estimulada divulgada em novembro, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (União Brasil), em terceiro, com 8,8%.

O quarto levantamento foi realizado entre os dias 26 e 28 de dezembro, com 1 mil entrevistas nas seis zonas administrativas de Manaus. O instituto afirma que a margem de erro é 3,1%, para mais ou para menos, e possui 95% de confiabilidade.

O Ipec também publicou a última pesquisa do ano, na quinta-feira (28), que demonstra a liderança de David Almeida frente aos outros pré-candidatos. Com 36% das intenções de votos, o atual prefeito está a quase 10 pontos de diferença do segundo colocado, Amom Mandel, que apresenta 27%.

Diferente do Instituto Perspectiva, no Ipec, o terceiro colocado, com 8%, é o Capitão Alberto Neto (PL). Enquanto Roberto Cidade está na quinta posição, alcançando 4%.

Segundo turno

O cenário hipotético de um segundo turno entre os dois colocados nas listas de intenção de voto, David e Amom, foi observado pelo Instituto Perspectiva. Na pesquisa estimulada de novembro, o prefeito apresentou 46%, enquanto o deputado federal, 41%.

Já a simulação do Ipec aponta que David está com 44% e Amom, 38%. Em um possível confronto com Roberto Cidade, o atual prefeito também garante a vitória de 55% contra 18%.

Manaus bolsonarista

O Instituto Perspectiva também analisou o cenário presidencial. Os dados apontam a preferência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso houvesse novamente uma eleição contra o atual chefe de Estado, Luís Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro aparece com 47,4% na pesquisa estimulada e Lula apresenta 23%.

Apesar da hipótese analisada, o embate é pouco provável para a próxima eleição, em razão da inelegibilidade de Bolsonaro, em oito anos, aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por abuso de poder político.

A influência de Bolsonaro em Manaus segue potente. Ainda de acordo com o levantamento, o ex-presidente pode ser fundamental para a decisão do segundo turno da corrida para a Prefeitura. Cerca de 17,5% dos entrevistados afirmaram que votariam em um candidato apoiado por Bolsonaro.

