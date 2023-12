Homem é morto e esposa fica ferida após invasão de residência na Zona Norte de Manaus

Crime ocorreu no bairro Nova Cidade, na manhã deste domingo (31)

Manaus (AM) – Um casal identificado como Valéria Pereira Matos, de 33 anos, e Rogério Inácio dos Santos, de 32, foi alvejado com tiros de arma de fogo, após ter a casa invadida por criminosos no bairro Nova Cidade, localizado na Zona Norte de Manaus.

Valéria chegou a correr pela rua para pedir ajuda de vizinhos. A mulher está internada no Hospital João Lúcio, após ser atingida por seis tiros, enquanto Rogério recebeu, pelo menos, 10 tiros, e morreu ainda no local.

Os policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram informados por testemunhas que a residência foi invadida por criminosos para executarem Rogério dos Santos. Após o crime, os suspeitos fugiram rapidamente do local.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizou a perícia e o corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

IMAGENS FORTES: Homem é encontrado morto na avenida Mário Ypiranga, em Manaus

VÍDEO: Homem é encontrado morto em carrinho de supermercado na zona Centro-Sul de Manaus

VÍDEO: Homem é morto a tiros na calçada de casa, em Manaus