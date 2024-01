Réveillon do Largo: Corpo de Bombeiros faz vistoria final da estrutura montada para show

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou, no início da tarde deste domingo (31), a vistoria final da estrutura montada para a queima de fogos de artifício, que marcará o início de 2024 no Réveillon do Largo. Ao todo, serão mais de sete minutos de show pirotécnico em três pontos estratégicos, proporcionando um espetáculo em diversas cores no céu.

O comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, acompanhou, junto aos agentes da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) da corporação, todo o trabalho da empresa responsável pela queima de fogos, para garantir que fossem seguidos todos os parâmetros técnicos previstos na legislação que rege a realização de shows pirotécnicos em eventos.

“Hoje estivemos vistoriando todos os pontos de queima de fogos de artifício. Destaco que não haverá projeção de bomba, apenas efeitos visuais e sonoros. Todos os três pontos foram vistoriados pelo Corpo de Bombeiros e estão de acordo com os parâmetros técnicos de segurança, sendo posicionados em locais adequados”, pontuou o comandante-geral do CBMAM.

Foto: Antônio Lima/Secom

Espetáculo pirotécnico

A partir da contagem regressiva para 2024, serão sete minutos e trinta segundos de queima de fogos, posicionados de forma estratégica em três bases, sendo elas no Teatro Amazonas, Palácio da Justiça e na Rádio Rio Mar.

Operação Réveillon

Na virada de ano, o Corpo de Bombeiros atuará com mais de 200 militares em ações de prevenção por toda a capital. Somente no Réveillon do Largo, 85 bombeiros estarão posicionados em pontos estratégicos por todo o perímetro do evento, sendo empregadas também viaturas de combate a incêndio, salvamento e ambulâncias da corporação no local.

