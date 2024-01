Zoológico faz mudanças após onça escalar parede e ficar perto de grade

O Zoológico de Brasília teve que aplicar mudanças no local onde vivem as onças pintadas após um dos animais escalar a parede e uma coluna do recinto e chegar perto da grade de proteção.

Um visitante flagrou a onça pendurada na coluna, presa com as garras, a poucos centímetros dos espectadores, assustando o público. O bicho ficou alguns minutos perto das pessoas. Diante da situação, foram instaladas cercas elétricas e barreiras.

Onça pintada escalou parede e quase pegou visitantes no Zoológico. pic.twitter.com/2qjmMI4IS4 — Portal Em Tempo (@emtempofb) January 1, 2024

“São dois animais jovens, saudáveis e curiosos. Foi justamente essa curiosidade que motivou esse comportamento, essa subida”, afirmou Leandro Drigo, diretor do zoológico, responsável pelos mamíferos do local. Ainda de acordo com Drigo, as onças são “excelentes escaladores e nadadores”, tendo esse comportamento no ambiente natural.

O zoológico afirmou que, apesar do susto, não foi oferecido nenhum tipo de risco ao público. Após a situação inusitada, a visitação foi liberada após a instalação das barreiras físicas, impedindo uma nova escalada pelo pilar. A cerca elétrica tem voltagem baixa e desencoraja o bicho a subir novamente.

*Com informações do SBT News.

Leia mais

VÍDEO: hipopótamo ataca tratador em zoológico da China