Sesc Amazonas dá início ao período de matrículas para modalidades esportivas

Manaus (AM) – Uma rotina de cuidados com a saúde inclui dedicar um tempo do dia para praticar atividades físicas. Com um novo ano começando, essa é uma das metas de muitos brasileiros e, para auxiliar nesse objetivo, o Sesc Amazonas deu início ao período de matrículas para os interessados nas modalidades esportivas oferecidas pela instituição na unidade do Sesc Balneário.

A inscrição para musculação já está disponível e para as outras modalidades como futsal, basquete, voleibol, Jiu-Jitsu, natação, hidroginástica, yoga e pilates no solo, será disponibilizada gradualmente, em Manaus e nas unidades do interior, como Itacoatiara, Maués, Manacapuru, Parintins, Tefé, Presidente Figueiredo e Coari.

Os valores, dias, horários, turmas e faixa etária para cada modalidade esportiva estão disponíveis no site www.sesc-am.com.br.

Aos trabalhadores do comércio de Bens, Serviços e Turismo o Sesc oferece descontos exclusivos através da credencial. Os interessados podem se dirigir até a Central de Relacionamento do Sesc, situada na Av. Constantinopla, n.º 288, Alvorada, das 8h às 16h30.

Calendário de matrículas

– Trabalhadores do Comércios e seus dependentes, e pessoa idosa (Unidade Sesc Balneário)

29/12 – Musculação

– Musculação 2/1 – Início das aulas (musculação)

– Início das aulas (musculação) 15/1 – Matrículas abertas para Pilates no solo e Yoga

– Matrículas abertas para Pilates no solo e Yoga 17/1 – Matrículas abertas para Hidroginástica e Natação

– Matrículas abertas para Hidroginástica e Natação 22/1 – Matrículas abertas para Futsal, Basquete, Jiu-Jitsu e Voleibol

– Matrículas abertas para Futsal, Basquete, Jiu-Jitsu e Voleibol 5/2 – Início das aulas (demais modalidades)

– Público Geral (Unidade Sesc Balneário)

2/1 – Início das aulas (musculação)

– Início das aulas (musculação) 29/1 – Pilates no solo, Yoga, Hidroginástica, Natação, Futsal, Basquete, Jiu-Jitsu e Voleibol

– Pilates no solo, Yoga, Hidroginástica, Natação, Futsal, Basquete, Jiu-Jitsu e Voleibol 5/2 – Início das aulas (demais modalidades)

– Sesc Ler Cidade Nova

17 a 19/1 (alunos antigos) – Hidroginástica, Natação, Treinamento Funcional e Futsal

Hidroginástica, Natação, Treinamento Funcional e Futsal 22/1 (alunos novos) – Hidroginástica, Natação, Treinamento Funcional e Futsal

– Sesc Ler demais municípios

17/1 – Hidroginástica, Natação, Treinamento Funcional e Futsal

*Com informações da assessoria

