Idoso morre atropelado por caminhão ao tentar atravessar Avenida Brasil, em Manaus

Um idoso identificado como Paulo Soares morreu ao ser atropelado por um caminhão na Avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Centro-Oeste de Manaus, na manhã desta quinta-feira (4).

De acordo com testemunhas, o idoso tentava atravessar a via, quando acabou sendo atropelado pelo caminhão. O motorista do veículo ficou no local e prestou socorro à vítima, mas o idoso acabou falecendo devido à gravidade dos ferimentos.

Parentes de Paulo estiveram no local para reconhecer o corpo e aguardaram a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que atestou o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para atender a ocorrência, assim como a Polícia Civil do Amazonas.

