Dupla é assassinada a tiros em frente de mercadinho em Manaus

José Augusto Farias Sampaio, de 38 anos, e Rosemberg Mota dos Santos, de 48, foram mortos a tiros em frente a um mercadinho na rua Fábio Lucena, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, durante a noite de sábado (6).

Os policiais que atenderam a ocorrência informaram que inicialmente, apenas um homicídio havia sido relatado. Ao chegarem no local, a dupla já estava sem vida.

Não há informações sobre a motivação e nem da autoria do crime, mas a Polícia Civil do Amazonas irá solicitar as imagens de câmeras de segurança da região para ajudar a entender como os homicídios ocorreram.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para atender a ocorrência e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

