Shopping oferece espaço atrativo em parque de diversões em Manaus

Um dos jogos mais populares do mundo, o PKXD abre a temporada de férias para as crianças

Com as crianças em férias escolares, nada melhor do que encontrar um espaço seguro e atrativo onde elas possam se divertir e gastar toda a energia acumulada. A partir desta terça-feira (9), o Manauara Shopping recebe pela primeira vez o evento presencial PKXD, uma experiência imersiva ao universo criativo de um dos jogos mais populares do mundo desenvolvido pela Afterverse.

Um verdadeiro parque de diversões, o PKXD vai funcionar na entrada pela Avenida Umberto Calderaro até o dia 25 de fevereiro, com brincadeiras que transportam as crianças para o mundo imaginário dos games, onde os pequenos vão se divertir com atrações como crazy run (corrida maluca), giro radical, kid play com escorregador, oficinas, jogos interativos e uma piscina de bolinha.

A atração unirá o universo online com o offline, promovendo ainda uma experiência figital para as crianças com direito a um PET exclusivo do Manauara. Quem participar do parque vai poder também se divertir no jogo online PKXD. A cada hora comprada para o parque, ela ganha um promocode (um QR Code promocional) para ter direito ao resgate do PET exclusivo “boto cor de rosa” e poderá criar sua própria aventura na plataforma virtual. O PKXD é um jogo da PlayKids, disponível nos sistemas Android e iOS, com mais de 6 milhões de usuários ativos no mundo.

As entradas para o parque custam R$ 60/hora e também são vendidas fracionadas em 30min por R$ 35. Para famílias com duas crianças ou mais, haverá preço promocional por R$ 50/hora. Estudantes, pessoas com deficiência e crianças com espectro autista têm 50% de desconto, bastando apenas que apresentem a carteirinha de identificação ou laudo médico, de acordo com o caso.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, e mobiliários que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 10 lojas âncoras, conta com uma ampla oferta de lazer com salas de cinema UCI, o Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares.

O Manauara Shopping possui o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

Sobre a ALLOS

A ALLOS é a mais completa plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina. Seu portfólio tem 62 shoppings próprios e administrados referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. A ALLOS é um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços, trabalhando sempre com o compromisso de servir e encantar os consumidores e parceiros diariamente, e promovendo momentos que encantam e transformam.

A companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, possuindo iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Filme musical ‘Meninas Malvadas’ chega a cinema de Manaus

Suel realiza show em Manaus no Pagode do Maneca

Exposição japonesa acontece no Centro Cultural Palácio da Justiça em Manaus