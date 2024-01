Suel realiza show em Manaus no Pagode do Maneca

Evento ocorre no dia 19, no Espaço Via Torres; valores variam de R$ 50 a R$ 240

Manaus (AM) – O cantor Suel, vocalista e fundador do grupo Imaginasamba, chega em Manaus no dia 19 para uma apresentação especial no Pagode do Maneca. Acompanhado de sua banda, o público poderá curtir grandes sucessos, clássicos do pagode e algumas surpresas especiais.

O público pode esperar um show com um repertório diverso. Suel cantará sucessos do pagode e músicas que acompanham o músico durante os 20 anos de carreira, como “Duvido”, “Para de Pirraça” e “Me Assume ou Me Esquece”. Além disso, os fãs poderão curtir novos sucessos que fazem parte da carreira solo, como “Amor de Amante”, “Metade Vai, Metade Fica”, “Agora Cuido Eu”, entre outras que fazem parte do DVD Close Friends, além de novos lançamentos, como “Esquece”, primeiro single do DVD “Fases”.

O evento ocorrerá no Espaço Via Torres, com início às 21h e classificação de 18 anos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo link, os valores variam de R$ 50 a R$ 240.

