Varejista realiza campanha com descontos de até 50% em produtos de mostruário no Amazonas

Manaus (AM) — A varejista NovoMundo.com, um dos principais players do Centro-Norte do país, realiza o Liquida Mostruário. Até o dia 15 de janeiro, diversos itens expostos estarão com até 50% de desconto em todas as lojas da rede. A ação ocorrerá em todas as lojas físicas da rede localizadas no Amazonas.

“É o momento de renovar os mostruários das lojas físicas, para que isso aconteça nós oferecemos uma super liquidação, uma oportunidade única de garantir o produto desejado pagando até a metade do preço. Além de até 50% de desconto nos mostruários, teremos lotes de produtos novos com preços agressivos negociados com a indústria para os clientes, também há condições facilitadas de pagamento, ou seja, as compras podem ser feitas em até 10x sem juros nos cartões”, afirma João Silva, diretor de vendas da Novo Mundo.

Entre os produtos selecionados para a Líquida Mostruário estão a SMART TV 42 polegadas por R$ 1399 à vista ou 10x de R$ 139,90 sem juros nos cartões; Ar-Condicionado Split 9000 BTUS por R$ 1799,00 à vista ou 10x de R$ 179,90 sem juros nos cartões; e Smartphone 128 Gigas por R$ 699 à vista ou 10x de R$ 69,90 sem juros nos cartões.

Novo Mundo Resolve

Além de empréstimos facilitados que podem ser feitos via FGTS, consignado ou pessoal, com muito menos burocracia, a rede varejista NovoMundo.Com também oferece outros serviços pela Novo Mundo Resolve como: Instalação, Limpeza, Impermeabilização e Dedetização, garantindo uma jornada diferenciada, integrada e acessível.

Lojas físicas no Amazonas

Sobre

A NovoMundo.com, empresa do Grupo Martins Ribeiro que conta também com dois dos maiores shoppings atacadistas do país – Mega Moda Shopping e Mega Moda Park, Montreal Colchões e Estofados, entre outras, é uma das maiores redes de varejo do Centro-Norte do país.

Fundada em 1956, atualmente possui 150 lojas espalhadas por 8 estados e Distrito Federal, e mais de 15 milhões de clientes atendidos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Lojistas realizam liquidação com até 50% de descontos em Manaus

Shopping de Manaus dá início à megapromoção de janeiro, com descontos de até 70%