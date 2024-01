‘Rai do queijo’ é encontrado morto com sinais de agressão no Amazonas

Um homem identificado como Raimundo Nonato Batistas, de 53 anos, conhecido como ‘Rai do queijo’, foi encontrado morto com lesões na cabeça e no pescoço, na quinta-feira (11), no bairro Mutirão, localizado no município de Itacoatiara.

O vendedor de queijo era conhecido e querido na região, de acordo com informações preliminares. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para remover o corpo.

Durante as investigações, a polícia prendeu um homem como suspeito pelo crime. A motivação do crime ainda não divulgada.

