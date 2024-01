VÍDEO: Motociclista morre atropelado durante chuva na Zona Centro-Sul de Manaus

Manaus (AM) – Um motociclista identificado como Paulo Henrique Navegante de Freitas morreu ao ser atropelado na madrugada deste domingo (14), na avenida Boulevard Álvaro Maia, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, o jovem de 27 anos estava empurrando a motocicleta pela lateral da pista quando foi atingido por um carro. No momento do acidente estava chovendo e o condutor do veículo não teria visto o motociclista.

A vítima morreu no local e o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Policia Civil.

