Todos os reféns em presídios do Equador são libertados, confirma agência penitenciária

Em meio a um crescente aumento ao combate a violência, todos os funcionários penitenciários que foram feitos reféns por detentos no Equador foram libertados na noite de sábado (13), conforme informado pela agência penitenciária SNAI.

Os reféns, estimados em 158 guardas e 20 funcionários administrativos pelo SNAI, estavam detidos desde segunda-feira (8) em pelo menos sete prisões, refletindo a atual crise de segurança no país sul-americano.

O Presidente Daniel Noboa, na plataforma de mídia social X, parabenizou o SNAI, a polícia e as forças armadas pela libertação bem-sucedida dos funcionários penitenciários.

“Parabéns ao trabalho patriótico, profissional e corajoso das Forças Armadas, da Polícia Nacional e do SNAI sob a liderança da ministra Mónica Palencia e Giancarlo Loffredo por conseguirem a libertação do órgão de segurança e vigilância penitenciária e do pessoal administrativo detido no Centros de Privação de Liberdade de Azuay, Cañar, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro e Loja”, declarou.

Haverá uma investigação para determinar os responsáveis ​​pela tomada de reféns, disse o SNAI em seu comunicado.

O SNAI relatou incidentes em várias prisões no sábado (13), incluindo um confronto armado com presidiários na prisão na província de El Oro que resultou na morte de um guarda.

O Equador enfrenta uma crise de segurança que se agravou esta semana com o ataque a uma estação de televisão, explosões inexplicáveis ​​em várias cidades e o sequestro de agentes da polícia.

Os grupos armados parecem estar reagindo aos planos de Noboa para enfrentar a terrível situação de segurança, segundo o governo.

A polícia e as forças armadas continuaram realizando operações em todo o país. Mais de 1.000 pessoas foram presas desde que o estado de emergência começou na segunda-feira (8), disse o governo.

*Com informações da CNN Brasil

