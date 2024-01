Com canivete, homem ameaça pacientes e funcionários na UBS do Japiim, em Manaus

Situação só foi controlada com a chegada da Polícia Militar

Um homem, que ainda não foi identificado, causou uma confusão na UBS do Japiim, na Zona Sul de Manaus, durante a manhã desta segunda-feira (15). Com um canivete, ele ameaçou funcionários e pacientes após reclamar da demora do atendimento na unidade de saúde.

De acordo com testemunhas, o homem chegou na UBS solicitando atendimento e foi colocado na fila de espera após passar pelo cadastro.

Exaltado pela demora, o suspeito iniciou uma discussão com outros pacientes que também aguardavam atendimento no local, e ainda ameaçou os usuários com um canivete.

A discussão acalorada gerou pânico nos pacientes que aguardavam atendimento, pois algumas pessoas pensaram que se tratava de um assalto.

Receosos, alguns funcionários se trancaram em salas, enquanto alguns usuários tentavam agredir o suspeito, que se trancou em uma sala da unidade de saúde. A situação só foi controlada com a chegada da Polícia Militar.

