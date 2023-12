VÍDEO: Casal briga por ‘guarda’ de iPhone 14 Plus após fim de relacionamento

Um casal de ex-namorados protagonizou cenas de pancadaria dentro de um shopping. Com o término, os envolvidos discutem com quem vai ficar com o iPhone 14 Plus, supostamente comprado por um para presentear o outro. A treta é tão grande que um dos namorados chamou os amigos para abordar o ex-companheiro na saída do cinema e tomar o telefone à força. A peleja ocorreu, no último domingo (10), em Valparaíso de Goiás – Entorno do Distrito Federal.

A confusão do fim de semana não é a primeira protagonizada pelo casal. Em outubro, com gritos de “vai embora daqui” e “tire suas coisas”, os dois quebraram o blindex do box do banheiro. Os estilhaços perfuram o braço do rapaz que afirma ter recebido o celular de presente do ex-companheiro.

O casal começou a namorar em fevereiro deste ano e, em julho, passou a morar juntos. Nessa época, eles trabalhavam no mesmo local – uma instituição de ensino voltada à educação à distância. Foi também nesse período que o iPhone da discórdia foi comprado.

De acordo com o que o rapaz que recebeu o presente, eles haviam combinado que as parcelas do aparelho entrariam no orçamento da casa, sendo pagas junto aos demais boletos pelos dois moradores. No entanto, em agosto, esse mesmo rapaz ficou desempregado e os dois começaram a ter brigas constantemente por problemas financeiros.

O rapaz detalhou a noite que acabou com o box do banheiro quebrado. Segundo ele, os dois estavam em um bar em Valparaíso com os amigos, quando os comentários teriam ficado um pouco ácidos.

“Eu disse que queria ir ao cinema e ele ficava rindo e perguntando com qual dinheiro eu ia. Isso tudo na frente dos meus amigos. Ficava me humilhando”, defendeu-se o jovem.

A discussão escalou naquela noite e, de volta ao lar, o então dono da casa teria dito para que o outro fosse embora. No vídeo, é possível identificar raiva e deboche nas conversas. Um deles grita pedindo para que o outro saia da casa, já o segundo usa de ironia para pedir que o outro ligue para a polícia.

VÍDEO: Casal briga por 'guarda' de iPhone 14 Plus após fim de relacionamento. pic.twitter.com/8xbBZI01KD — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 13, 2023

Após essa discussão e o rompimento do casal, a baixaria começa a ser pública. Um deles usa o iPhone da treta para fazer postagens falando mal do outro. O segundo então passa a retrucar com o apoio de alguns amigos em comum e até de ex-colegas de trabalho dos dois.

Segundo um desses amigos em print, o iPhone teria sido roubado. Ele chega a ser acusado de ter furtado o celular do ex-companheiro durante uma briga. Outra amiga admite que o celular foi comprado, mas fala que é para o primeiro devolver.

No shopping

Separado há dois meses, o casal segue à flor da pele. No último domingo, o rapaz que ganhou o celular foi ao cinema com amigos e postou uma foto. Alguns minutos depois, o segundo estava no local com quatro pessoas. “Assim que eu vi aquele povo todo lá, falei para o meu amigo gravar”, disse.

No local, é possível ouvir quando a amiga do outro homem ordena “entrega o iPhone, ladrão”. Em outros momentos, ela ainda afirma “você roubou” e “não vai embora”. O grupo segue o jovem e os amigos até o estacionamento e a confusão continua. Em uma das cenas, os dois lados se acusam de agressão.

Outra imagem mostra quando o grupo está do lado de fora do shopping, já com a presença da polícia. O ex-companheiro leva a nota fiscal mostrando o telefone comprado no nome dele. Os policiais apartam a confusão.

Um dos amigos do jovem que ganhou o celular chega a se referir a uma das envolvidas no motim como “sempre tem uma feia”. Os ânimos não cessam e o caso é registrado na 2ª Delegacia de Polícia de Valparaíso de Goiás. Pelo boletim de ocorrência, o jovem que ganhou o presente consta como vítima de lesão corporal dolosa; difamação e ameaça.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Influenciador desabafa após dar Iphone em convite de casamento e não aparecer convidados

Hacker que desbloqueava iPhones roubados é preso em Manaus

Casal vende filha de 8 meses para comprar iPhone 14