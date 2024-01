Noite dos sete Desejos promete animar noites dos foliões em Manaus

Festa acontece dia 26 de janeiro, no Podium da Arena da Amazônia, com Xanddy, Rubynho, MC Rogerinho e muitas atrações locais

Faltam apenas 10 dias para que a folia carnavalesca invada o Podium da Arena da Amazônia com a Noite dos 7 Desejos. A festa acontece na sexta-feira (26), a partir das 21h, e retorna ao calendário dos foliões repleto de boas atrações.

No palco, três showzaços nacionais prometem agitar os foliões com grandes hits. Xanddy Harmonia, que a pouco mais de um ano está na estrada em carreira solo, tem clássicos da folia baiana que ultrapassa gerações. Com quase três décadas de carreira, o artista segue se reinventando e traz para a Noite dos 7 Desejos os lançamentos do seu mais novo projeto, o ‘Nascendo de Novo’, que já tem hits que caíram na boca do povo como ‘Playlist do Xandão’, ‘Pimenta Malagueta’ e ‘Descontrolada’, música que conta com a participação do público no palco para um super desafio de dança.

O cantor Rubynho marcou época com a ‘melhor swingueira do Brasil’ e, a pedido do público, entrou na lista da Noite dos 7 Desejos. ‘Manoela’, ‘Mão na cabeça e rala’, ‘Tome amor’, ‘Diana’, ‘Ela é dog’, ‘Quebra Requebra’ são alguns dos grandes sucessos do cantor e que certamente já são esperadas pelo público de Manaus neste Carnaval.

MC Rogerinho tem inúmeras músicas tocadas no TikTok, plataforma conhecida por viralizar as coreografias de grandes hits. Conhecido pelo hit ‘Só Você’, seu canal no YouTube tem 1.6 milhão de inscritos, onde podem ouvir outros sucessos como ‘Botadinha saliente’ e ‘Tchuco nela’.

Pratas da Casa, DJ John, Mikael e Banda Meu Xodó são figurinhas certas nas melhores festas do Amazonas e não poderia ficar de fora da Noite dos 7 Desejos. John sempre antenado nos hits da atualidade, vai colocar todo mundo pra dançar com sua pick-up; Mikael é um show a parte com seu repertório eclético e que, durante a folia momesca, resgata sucessos do Axé Music; e, a Meu Xodó, um estrondo de energia em cima do palco, colocando os mais variados no ritmo de forró que só a banda manauara tem.

Pra não ficar ninguém de fora

A M1 Eventos apresenta a Noite dos 7 Desejos com valores superacessíveis, oportunizando a festa para todos os foliões da cidade.

A venda dos ingressos acontece pela internet, no site BaladApp (https://baladapp.com.br/a/noite-dos-7-desejos-manaus-am-26-de-janeiro-de-2024/4601) ou, ainda, nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara.

Os ingressos têm valores que variam de R$ 40 a R$ 250, a depender do setor. Para quem não dispensa curtir a folia de abadá, os setores FrontStage e Camarote contarão com a camisa exclusiva do evento. Veja valores:

Pista: R$ 40 (sem Open Bar);

Frontstage: R$ 80 (sem Open Bar);

Camarote Cia Athletica: R$ 250 (com Open Bar).

Os abadás serão entregues em data ainda a ser divulgada. Para a entrada no evento, o uso da vestimenta é obrigatório junto à apresentação do ingresso.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Teatro Amazonas e Palacete Provincial estão abertos para visitação do público nesta semana

No mês do Carnaval, Teatro Amazonas abre as cortinas para a passagem da malandragem

Shopping de Manaus promove campanha solidária para arrecadação de material escolar