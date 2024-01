Teatro Amazonas e Palacete Provincial estão abertos para visitação do público nesta semana

Os espaços culturais Teatro Amazonas e Palacete Provincial reabrem para visitação após período de pausa, necessária para manutenção do local e ajustes técnicos. As atividades retornam normalmente nesta terça-feira (16) para o Teatro, e na quinta-feira (18) para o Palacete Provincial.

Principal símbolo cultural e arquitetônico do estado, o Teatro Amazonas, localizado no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, mantém viva boa parte da história do estado, sendo além de museu, uma grandiosa casa de espetáculos.

Para conhecer o espaço, o público pode comparecer de terça a sábado, de 9h às 17h, e no domingo, de 9h às 13h, sem necessidade de agendamento prévio. A entrada para a visitação pode ser adquirida por R$ 20,00, sendo R$ 10,00 a meia entrada. Pessoas nascidas no estado do Amazonas ficam isentas do pagamento, mediante apresentação do documento para comprovar a naturalidade.

Já para o Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, Centro, a visitação é inteiramente gratuita. O espaço cultural abre as portas de segunda a sábado (exceto às quartas), de 9h às 15h. Não há necessidade de agendamento.

No local funcionam três museus de diferentes linguagens: o Museu da Imagem e do Som (Misam), o Museu de Numismática do Amazonas, e a Pinacoteca do Estado. Além disso, o espaço conta com diversas exposições fixas e temporárias.

A diretora do Departamento de Museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Aline Santana, convoca o público para prestigiar as exposições abertas atualmente. “Continuamos com a exposição Silva da Selva, que vai até o dia 31 de janeiro. Estamos também com a exposição temporária em comemoração ao aniversário de 123 anos do Museu de Numismática. São temáticas bem legais, vale a pena prestigiar”, afirmou.

*Com informações da assessoria

Leia mais

No mês do Carnaval, Teatro Amazonas abre as cortinas para a passagem da malandragem

Teatro Amazonas tem visitação turística e atividades suspensas em Manaus

Teatro Amazonas encerra 2023 com exibição de filme perdido de Silvino Santos