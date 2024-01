No mês do Carnaval, Teatro Amazonas abre as cortinas para a passagem da malandragem

Escrita originalmente no século XVIII (1728) pelo inglês John Gay, com o título Ópera dos Mendigos, a obra foi uma sátira à “Nova Era”

A Ópera do Malandro, um clássico musical do teatro brasileiro, escrito por Chico Buarque de Holanda na década de 70, no apogeu da ditadura militar no Brasil, chega ao Teatro Amazonas, em montagem 100% cabocla, em pleno mês do Carnaval – dias 17 e 18 de fevereiro –, sob os olhares e comando da Casa de Artes Trilhares. A história atravessou séculos, continentes, mudou estruturas e formas de ser contada ao público, mas mantém o foco principal: a crítica social a uma sociedade corrompida.

Escrita originalmente no século XVIII (1728) pelo inglês John Gay, com o título Ópera dos Mendigos, a obra foi uma sátira à “Nova Era”, onde riqueza e ruína caminhavam a par. Bertolt Brecht e Kurt Weill criaram uma nova versão, com a Ópera dos Três Vinténs (1928), levando aos palcos uma peça precursora em inovação estética e introduzindo a música como elemento central do universo burguês.

Chico Buarque se inspirou na obra de Brecht, mas seus personagens se identificam com as de Gay, onde o crime (submundo) e a lei (a elite social) convivem em um universo paralelo de cumplicidade.

“Seguimos o roteiro escrito por Chico Buarque, que nos traz a realidade dos malandros cariocas dos anos 40. Em meio ao romance de Max, o grande contrabandista carioca, e Teresinha, filha do maior cafetão da Lapa, histórias se cruzam sob uma perspectiva atemporal, retratando prostituição, contrabando, agiotagem, roubo, interesses políticos, econômicos e sociais, questões que ainda vemos e vivemos”, explica a diretora da peça, Dávilla Holanda.

A montagem amazonense, a segunda feita pela Trilhares, da Ópera do Malandro, envolve mais de 40 pessoas no palco e fora dele. A diretora conta que o espetáculo traz uma visão escrachada dos dias atuais, a exemplo de Brecht, por meio do exagero. “A ideia é que fique socialmente escancarada, através da atuação e dos elementos que a irão compor. Onde o belo nem sempre é tão belo assim”, destaca.

Mais de 50 anos após ser encenada pela primeira vez, a Ópera do Malandro continua despertando interesse e curiosidade. A ativação nas redes sociais promovida pela Trilhares rendeu mais de 30 mil visualizações em dois dias de publicação. “Isso demonstra que o público está interessado”, diz a diretora da companhia, Rafaela Guimarães.

A Casa de Artes Trilhares atua na cidade há quase 9 anos e tem como principal característica as atividades formativas e grandes espetáculos que propõe experiência entre elenco e plateia, como meio de fortalecer e incentivar a que cada vez mais pessoas frequentem o teatro.

Embora tenha em seu portfólio grandes musicais, a Casa de Artes Trilhares mantém inúmeros outras produções.

“Existem produções que conversam com o grande público e grandes marcas e é através delas que a gente dialoga para que as outras também sejam contempladas e prestigiadas”, diz Rafaela Guimarães.

SERVIÇO:

Título do evento: ÓPERA DO MALANDRO

Duração: 12O min

Classificação Etária: 16+

Local: Teatro Amazonas

Dias: 17 e 18 de fevereiro

