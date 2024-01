A primeira edição do programa “Manaus Mais Cidadã” de 2024 já realizou 15.280 atendimentos até o momento. Coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), a ação recebeu cerca de 3,5 mil pessoas na Escola Municipal São Sebastião, na Vila do Puraquequara, Zona Leste da cidade. A iniciativa reuniu secretarias municipais, estaduais e outros parceiros do poder público e da Sociedade Civil na oferta de serviços de todas as políticas públicas desenvolvidas no município de Manaus.

A realização do “Manaus Mais Cidadã” faz parte do apoio da prefeitura às comemorações do dia de São Sebastião, ao qual a comunidade é devota.

“O ‘Manaus Mais Cidadã’ é um verdadeiro ‘shopping de serviços públicos’ que levamos aos bairros da cidade de Manaus. Esta é a forma que o prefeito David Almeida encontrou para aproximar nossa gestão das pessoas, de entender a realidade da população mais carente e elaborar uma resposta ao fato de que muitas famílias ainda não possuem condições financeiras e logísticas para se locomover para esses serviços durante a semana. É uma grande ação, uma iniciativa certeira, que mostra nosso compromisso de nos manter cada vez mais próximos do povo manauara”, destacou o vice-prefeito de Manaus e secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Rotta.

O titular da Semasc, Eduardo Lucas, contou que os planos quanto ao programa “Manaus Mais Cidadã” são de expandir as ações promovidas pela secretaria e seus parceiros ao longo do ano de 2024, com o objetivo de ultrapassar, com folga, os mais de 165 mil atendimentos realizados em 2023.

Para isso, uma das novidades do “Manaus Mais Cidadã” para o ano de 2024 é a promoção de ações integradas na infraestrutura das comunidades atendidas pelo programa e realizadas com ao menos uma semana de antecedência do sábado em que a ação principal ocorrerá, promovendo não apenas a garantia de direitos a população, mas a avaliação e resolução de parte dos problemas estruturais enfrentados pelos comunitários no dia a dia.

“Não é uma questão apenas de aumentar os números, é uma questão de ampliar o acesso à cidadania de milhares de manauaras, através do trabalho intersetorial das secretarias municipais e seus parceiros, de melhorar a qualidade de vida da população. Com o novo fluxo de trabalho determinado para este ano, esperamos dobrar o quantitativo de famílias beneficiadas pelas ações do programa ‘Manaus Mais Cidadã’ e, assim, construir uma cidade melhor para todos”, afirmou.

Diversidade e satisfação

Ao longo da manhã, os comunitários da Vila da Puraquequara puderam ter acesso a serviços como inclusão e atualização do Cadastro Único, emissão da 1ª e da 2ª da Certidão de Nascimento, serviços de cartório, orientações quanto o licenciamento de veículos com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), serviços de embelezamento e muito mais.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe destacou a importância da acessibilidade proporcionada pelo “Manaus Mais Cidadã” a serviços como consultas médicas, vacinação, testes rápidos para a detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e outros, ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em todas as ações do programa, desde a sua reformulação.

“Levar a saúde e todos os seus serviços básicos para perto da população é uma prática já determinada pelo prefeito David Almeida e que temos realizado com muito sucesso, desde o ano passado, graças ao ‘Manaus Mais Cidadã’. Esperamos continuar esse desempenho no ano de 2024 para garantir que as pessoas que moram em comunidades de difícil acesso continuem a receber estes serviços”, destacou.

A dona de casa Maria Reis, acompanhada de toda a família no decorrer da ação, elogiou a ação e os serviços ofertados nesta primeira edição, para ela e outros comunitários.

“Nós agradecemos imensamente à Prefeitura de Manaus por esta ação de hoje. Há muitas pessoas na comunidade que não têm condições de sair de casa ou do trabalho durante a semana, pessoas que não podem por questões de saúde ou até que nem sabem aonde devem ir para buscar atendimento. Então, isso aqui é algo maravilhoso e muito importante para mim, para minha neta, para os meus vizinhos, para todos nós”, ressaltou.

Também parte das ações do programa “Manaus Mais Cidadã” previstas para esta primeira edição do ano, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), ainda apoiará, por meio de uma grande estrutura para a realização de eventos, a celebração dos festejos a São Sebastião na comunidade, que completa 112 anos. A partir das 20h deste sábado, 20/1, após a última novena dos festejos, os comunitários darão início à tradicional festa dançante.

“A Manauscult não poderia ficar de fora de uma ação tão imensa quando o ‘Manaus Mais Cidadã’, então decidimos entrar com o que há de melhor em questão de estrutura, atrações culturais e muito mais para apoiar essa festa tão importante para a comunidade Vila do Puraquequara”, destacou o Diretor-Presidente da fundação, Reginei Rodrigues.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Primeira edição do ‘Manaus Mais Cidadã’ de 2024 ocorre neste sábado (20)

Câmara Cidadã será ampliada para área ribeirinha de Manaus

Escola realiza mutirão de serviços e leva ações de cidadania a moradores da zona sul de Manaus