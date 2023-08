Escola Estadual realiza mutirão de serviços públicos e leva ações de cidadania e saúde a moradores da zona sul de Manaus

Manaus (AM) – A Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, localizada no bairro Betânia, na zona sul de Manaus, oferece, nesta sexta-feira (11/08), das 8h às 14h, um mutirão de serviços de cidadania, saúde e empreendedorismo à comunidade. Além disso, os estudantes participarão de palestras sobre exploração sexual, drogas e bullying.

Entre os serviços disponíveis, estão: Cadastro e orientação para inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho (ABRH); regularização de débitos, troca de titularidade, emissão de faturas, tarifa social (Amazonas Energia); regularização de débitos, troca de titularidade, emissão de faturas, tarifa social (Água de Manaus); orientação, atualização e cadastro no Bolsa Família (Semasc); orientação e encaminhamento para a 2ª via de certidão de nascimento (Sejusc).

De acordo com a coordenadora Distrital de Educação 2, Josiane de Souza, o evento busca atender os comunitários com serviços essenciais. “A programação vai ser bem intensa e estamos muito felizes em receber essa ação em nossa escolas. Esse evento faz parte do calendário oficial e sobretudo visa promover cidadania e atender aos nossos comunitários com serviços essenciais”, explicou a coordenadora.

Mais serviços

Serviços de cortes de cabelo, barbearia, design de sobrancelhas, tranças e penteados, esmaltação e massagem também estarão disponíveis e serão oferecidos por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Além disso, a Defensoria Pública do Estado (DPE), levará à Justiça itinerante, ação de divórcio, guarda, investigação de paternidade, união estável (reconhecimento e dissolução), interdição, solicitação de segunda via certidão de nascimento ou casamento, dentre outros. A ação contará ainda, com o cadastro e orientação para inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho, entre outros.

*Com informações da assessoria

