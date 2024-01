Fundação reforça práticas de bem-estar de seus colaboradores

Manaus (AM) – Com o intuito de incentivar a qualidade de vida dos colaboradores, a Fundação Desembargador Paulo Feitoza (FPFtech) promoveu diversas atividades em alusão ao Janeiro Branco. O movimento busca conscientizar sobre a importância da saúde mental no mês de janeiro, mas durante todo o ano a FPFtech adota uma série de práticas que visam o bem-estar do seu quadro de funcionários.

Por meio de uma parceria com a corretora Provisa, a FPFtech promoveu um encontro com uma equipe multidisciplinar integrada por fisioterapeutas e psicólogos, que realizaram atividades como acolhimento psicológico individual, terapias com ventosas e bioimpedância. As atividades tiveram alta adesão dos colaboradores, que durante todo o ano têm acesso a benefícios voltados ao bem-estar pessoal, segundo informações da analista de pessoas da FPFtech, Ana Ferreira.

De acordo com Ferreira, são realizados encontros mensais para discutir assuntos sobre saúde mental com os colaboradores, além de aulas de ioga, fornecimento de Gympass para acesso a academias, grupos de corridas e programações voltadas para valorizar o bem-estar no ambiente de trabalho.

“A importância da saúde mental nas organizações é fundamental para o bem-estar dos colaboradores e para o desempenho global da empresa. A FPFtech busca proporcionar um ambiente de trabalho que valoriza e apoia a saúde mental e cria uma cultura organizacional positiva. Isso contribui para um clima de trabalho mais saudável, no qual os colaboradores se sentem mais motivados, engajados e satisfeitos”, reforça a analista de pessoas.

O Janeiro Branco faz parte de uma campanha nacional dedicada à conscientização da saúde mental, com o objetivo de promover o debate sobre o tema e incentivar a busca por ajuda profissional. É um movimento que visa a prevenção, o cuidado e a promoção da saúde mental, combatendo o preconceito e estimulando a empatia e a compreensão em relação aos problemas emocionais e psicológicos.

