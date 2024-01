‘Expo Indústria Internacional’ será palco para expor inovações tecnológicas em Manaus

Manaus (AM) — Manaus irá abrigar, nos dias 17 e 18 de julho, a maior feira de segmentos voltados para a indústria amazonense. A “Expo Indústria Internacional Manaus 2024” é uma iniciativa promovida e organizada pela CEM Group Brasil, e conta com uma ampla programação tanto para as empresas quanto para o público. A organização estima que cerca de 10 mil pessoas devem circular no espaço nos dois dias da feira.

O evento será das 13h às 21h e acontecerá em dois formatos: presencialmente, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona Centro-Sul de Manaus; e virtualmente, nos dias anteriores ao evento, será informado o link de acesso para acompanhamento.

Negócios e tecnologia

De acordo com Valentín López (foto), CEO da CEM Group e um dos organizadores do evento, a feira é fundamental para promover o ambiente de negócios, além de ser espaço para mostrar os avanços tecnológicos da área industrial da região Norte do país. “Com esta feira traremos empresas de todo o Brasil para mostrar novas tecnologias aqui em Manaus”, comenta Valentín, que é engenheiro eletrônico.

Em relação ao lado econômico, o administrador Raul Gomez, sócio da CEM e organizador da feira, destaca que o objetivo do evento é criar um encontro entre empresas fornecedoras de produtos e serviços para as mais de 500 empresas que compõem o Polo Industrial de Manaus, (PIM) e promover networking, parcerias e acordos que favoreçam a troca de conhecimentos e culminem no desenvolvimento econômico e tecnológico da região, estendendo-se no pós-evento.

“Nosso objetivo principal é trazer empresas para iniciarem negócios aqui, em Manaus, em diferentes segmentos da indústria como o de automação, energias alternativas, biotecnologia, eletrônica, metalúrgica, mecânica, informática, telecomunicações e reciclagens, dentre outros”, ressalta Raul.

Premiação e programação

As empresas também poderão concorrer ao Prêmio Expo Indústria Internacional Awards, nas categorias de Empresa de Tecnologia, Empresa Energética, Melhor empresa empregadora, Empresa Social, Empresa PIB, Empresa Verde, Empresa de Segurança e Bio Company. Além disso, as companhias participantes, ainda serão classificadas em empresas de grande porte, médio porte, e pequenas empresas e startups.

Os interessados em participar da premiação devem enviar um e-mail ([email protected]) com o pedido de participação. Em seguida, será marcada uma entrevista para identificar se o projeto se adequa às categorias disponíveis.

“O projeto precisa se encaixar em uma das oito categorias ou em todas. Vamos supor que determinada empresa tenha interesse em participar na categoria Green Company, nessa categoria tem de ser um projeto relacionado à área de Economia Verde; cuidado ao meio ambiente; e o impacto e benefícios obtidos com esse projeto dentro da empresa”, explica Raul.

Podem participar empresas de todos os tamanhos que se enquadrarem em alguma ou em todas as oito categorias. As inscrições iniciam no dia 1º de fevereiro e irão até o dia 30 de junho de 2024.

A coordenadora financeira da Expo Indústria Internacional, Euza Souza, fala sobre a vasta programação, que inclui diversos eventos simultâneos, divididos em fóruns, cursos e simpósio. Ela comenta sobre os cursos de qualificação gratuitos voltados para o público.

“A feira é destinada a profissionais do setor industrial, para atualizarem sobre as novas tecnologias nos segmentos em que atuam. Além da oferta de cursos de capacitação ao público, que serão ministrados gratuitamente. De modo que todos os presentes tenham a oportunidade de aprender. Há uma estimativa de público de 10 mil visitantes presencialmente e 46 mil participantes virtualmente, de todos os lugares do Brasil”, completa.

Comercialização dos espaços

A CEM Group está comercializando os espaços para os estandes, por meio de cotas de patrocínio, de acordo com o grau de investimento dos interessados. A cota Diamante está em R$ 50 mil; em seguida, vem a cota Ouro em R$ 30 mil; e, por último, a Prata, no valor de R$ 6 mil. Os preços podem ser negociados e pagos em parcelas.

De acordo com Valentín, há diferentes vantagens para cada cota. “Tem espaços que vão desde 9 metros quadrados a 27 metros quadrados, depende da intenção do marketing da empresa e do quanto a empresa pretende investir”, explica.

Cada cota apresenta benefícios específicos, mas, em geral, conforme a organização do evento, todas garantem inscrições, menção honrosa, encarte na bolsa dos participantes, logomarca no site, logo no credenciamento e logo da empresa na propaganda impressa do evento.

As empresas que pretendem adquirir espaço na “Expo Indústria Internacional Manaus 2024” devem entrar em contato com a organização pelo site (expoindustriaintl.com), pelo e-mail ([email protected]) ou pelo telefone +55 (92) 9 9321-1302 para verificação das cotas disponíveis e negociação.

Parcerias

A Expo Indústria conta com o patrocínio das empresas Tuboaços da Amazônia, Aletech, que estão localizadas em Manaus; já as Ambflex, Kcen, Movtek, Kroma são companhias instaladas em outros estados brasileiros e que já garantiram a participação na feira.

Em relação às parcerias educacionais, o evento mantém a participação da UNIP (Universidade Paulista), a Anhanguera, a Innova Tech e a PFC Cursos. Outra importante parceria institucional foi estabelecida com o CREA-AM (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas).

No marketing, há a Agência The White; na organização, a Athos Eventos; e na comercialização, a ARX Eventos. Além desses, a feira ainda terá a montagem dos estandes realizada pelo arquiteto Sergio Santos, renomado montador na área de eventos.

*Com informações da assessoria

