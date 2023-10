Programa “Amazonas Meu Lar” deve impulsionar o mercado imobiliário do Estado

Manaus (AM) – O Programa Amazonas Meu Lar com o objetivo de oferecer unidades habitacionais para famílias em situação de vulnerabilidade social, deve impulsionar o mercado imobiliário no Estado. Conforme a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), serão 24.044 soluções de moradia, sendo 22.043 unidades habitacionais disponibilizadas em parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

O Programa Amazonas Meu Lar é coordenado pela Sedurb e executado por dois de seus órgãos, a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e a Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab), além da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

O programa tem como público-alvo famílias com renda até R$ 4.400,00 da Faixas 1 – renda mensal bruta de até R$ 2.640,00 e Faixa 2 – renda mensal bruta de R$ 2.640,01 a R$ 4.400,00.

Serão empreendimentos habitacionais construídos por programas estaduais ou por meio do incentivo para o financiamento através da Caixa Econômica Federal. Nesse último caso, o Governo do Amazonas disponibilizará o subsídio “Entrada do Meu Lar”, o valor equivalente à entrada, para quem pretende financiar um imóvel diretamente na construtora, via programa Minha Casa, Minha Vida, em parceria com o Governo Federal.

“O governador Wilson Lima autorizou a liberação de subsídios para atender, de imediato, mil famílias. Valores de R$ 30 a 35 mil que vão ajudar aquelas pessoas que podem pagar uma prestação, para que elas deem de entrada no financiamento. Esse valor se soma ao que o Governo Federal também está oferecendo pelo programa Minha Casa, Minha Vida, possibilitando até zerar a entrada, com uma prestação baixa, menor que o aluguel”, explicou o secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo.

Para o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi), Henrique Medina, há uma grande expectativa em relação ao programa.

“Recebemos essa informação do programa habitacional com muita alegria, porque nós temos produtos. Os incorporadores estão lançando empreendimentos populares e com qualidade, distribuídos em vários bairros da cidade. Portanto, a partir de agora, os empreendimentos que vão ser cadastrados no programa habitacional, vão oferecer ao cliente, caso seja contemplado, a possibilidade de escolher, e comprar um empreendimento que estará à sua disposição”, informou Medina.

O presidente da Ademi fez questão de destacar a importância do programa para o mercado imobiliário do Amazonas, com reflexos em setores da construção civil e na economia.

“Esse programa é um marco para o estado, e sem sombra de dúvida, é de grande relevância, pois vai impulsionar de sobremaneira o mercado imobiliário do nosso estado, aumentando o emprego, aumentando a renda, e dando sobretudo possibilidade das nossas famílias poderem realizar o sonho da casa própria”, afirmou Henrique.

Credenciamento aberto

A Sedurb, junto com a Superintendência de Habitação, lançou o edital de Chamamento Público 002/2023, para empresas interessadas em se credenciar e oferecer empreendimentos habitacionais para o programa Amazonas Meu Lar.

O diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro, ressalta que as empresas interessadas em oferecer unidades habitacionais, na modalidade apartamento, tem até a próxima sexta-feira (20) para se cadastrar e devem enviar os documentos para o e-mail [email protected].

“Essa é mais uma etapa importante do Amazonas Meu Lar, o credenciamento de empresas que vão oferecer apartamentos para os cadastros identificados como aptos pelas equipes da Sedurb e Suhab. A expectativa, segundo determinação do governador Wilson Lima, é que nos próximos meses, possamos estar beneficiando o primeiro grupo selecionado e comemorando junto com as famílias a aquisição de um imóvel”, ressalta Jivago.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Enem: Startup oferece acesso gratuito a plataforma inovadora de estudos

Samsung antecipa férias coletivas no Distrito de Manaus por falta de insumos devido à seca

Mais de 10 mil trabalhadores vão entrar de férias coletivas no PIM por conta da seca, aponta sindicato