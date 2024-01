Núcleo da Sepror capacita produtores rurais da zona rural de Manaus

Manaus (AM) – Os produtores rurais da Associação de Produtores e Agricultores Rurais Bons Amigos (AgriAmigos), em Manaus, recebeu um curso de Associativismo e Cooperativismo, nesta quarta-feira (24), pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), através do Núcleo de Cooperativismo e Associativismo do Setor Primário (Nucap).

Joyce Magalhães, coordenadora do Núcleo de Cooperativismo e Associativismo do Setor Primário, destacou a importância do Núcleo para a comunidade.

“Hoje, aqui com a associação Agriamigos, a gente traz o tema do associativismo e cooperativismo que é um tema de grande relevância para fortalecer a união e o convívio comunitário dessa comunidade que a cada dia evolui como forma de crescer na agricultura familiar. Nosso intuito aqui é demonstrar para eles como é que o cooperativismo e o associativismo podem somar e fortalecer um convívio comunitário na comunidade deles”, ressaltou.

A capacitação faz parte da programação dos cursos promovidos pelo Departamento Pedagógico da Sepror, na sede da associação, situado na av. Puraquequara, quilômetro 3, Ramal 14 – Bons Amigos. Outros cursos voltados ao setor primário serão oferecidos até a próxima sexta-feira (25).

“Nossa associação contém vários produtores e hoje nós estamos aqui recebendo curso de capacitação, que vai ajudar os nossos produtores de alguma forma a se organizarem, e aprender a produzir de forma diferenciada. E para isso, a gente deu início às capacitações no dia 24, o primeiro curso e teremos também no dia 25, finalizando dia 26. E todos são convidados a esse projeto em parceria com a Sepror que de alguma forma vai mudar a vida dos produtores”, afirmou a presidente da associação Agriamigos, Maria Rosilândia.

O Núcleo atua na implementação e ampliação das atividades de apoio à regularização e sustentabilidade das Cooperativas e Associações, garantindo a modernização e sustentabilidade na gestão organizacional, fortalecendo e apoiando as associações e cooperativas do setor primário.

Dentre suas funções, estão: Preparar estudos, programas, e projetos voltados para o desenvolvimento do cooperativismo e do associativismo estadual; Sistematizar conhecimentos na área da organização rural; Prestar assistência técnica às cooperativas e associações do setor primário; Oferecer treinamento especializado aos agentes envolvidos na constituição e administração das cooperativas e associações; Captar indicadores e efetuar diagnósticos de acompanhamento, avaliação e controle de ações desenvolvidas aos agricultores e produtores rurais assistidos pela secretaria.

Até o final do mês de janeiro de 2024, o Nucap tem a previsão de atender as associações e cooperativas dos municípios de Careiro da Várzea e Autazes (a 25 e 113 distante respectivamente de Manaus).

Cursos

Seguindo a programação dos cursos. Na quinta-feira (25), curso de beneficiamento de pescado em retirada de espinha, de 9h às 12h; Oficina de produtos embutidos de pescado, de 14h às 16h. Já na sexta-feira (26), curso de Boas Práticas na Produção de Hortaliças, de 9h às 12h.

Para participar dos cursos de capacitação, basta comparecer na sede da Agriamigos, local onde serão realizados os cursos, na data e horário do curso que deseja se profissionalizar.

*Com informações da assessoria

