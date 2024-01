ONG promove reforma em carroças de catadores de Manaus no mês de fevereiro

Manaus (AM) – Uma ação social vai melhorar as condições de trabalho e renda dos 24 catadores da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Estado do Amazonas (Ascarman), em Manaus. A ação vai acontecer no dia 3 de fevereiro, no galpão da entidade, localizado na rua Monte Alegre do Sul, número 410, no bairro Colônia Terra Nova, de 8h às 16h. O benefício está sendo promovido pela Ardagh Metal Packaging (AMP), uma das líderes globais na produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas, por meio da ONG Pimp My Carroça.

Na ocasião, catadores volantes da associação, que recolhem resíduos diariamente pelos bairros de Manaus, terão suas carroças inteiramente reformadas e pintadas por artistas locais, por meio da tecnologia social Pimpex, que desde 2012 utiliza arte e grafite como forma de sensibilizar e valorizar o trabalho dos catadores.

O evento contará ainda com oficinas sobre Saúde, Segurança e Primeiros Socorros, entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos catadores, como luvas, botas e calças, doados pela Ardagh, além de espaços de convívio e brinquedos para as famílias e crianças dos cooperados.

Ao todo, 7 carroças vão ser revitalizadas e pintadas por artistas locais como Allie, Alessandro Hipz, Tassy, Broly, Denis LDO, Tial, RiQ e Mia Montreal. Esses artistas vão se reunir ao ar livre com os catadores da cooperativa para, juntos, definirem como será a pintura, as cores, os desenhos e as frases que vão embelezar as carroças. Também será pintado um painel em homenagem à fundadora e presidente da Ascarman, Cacilda Soares, que estará presente no evento. Cacilda iniciou a vida de catadora no lixão de Manaus e, desde 2005, está à frente da entidade, cujo foco é a reciclagem de resíduos e a educação ambiental.

“Nosso objetivo é promover o impacto social e econômico em torno da reciclagem e da economia circular, valorizando o trabalho das cooperativas e de seus catadores. Escolhemos a Ascarman para essa iniciativa pelo potencial de impactarmos mais catadores e levarmos mais empoderamento e bem-estar à comunidade local, seguindo o nosso compromisso com a sustentabilidade em todas as regiões em que atuamos”, destaca Elisângela Matos, Diretora de Sustentabilidade de Ardagh Metal Packaging, que possui uma fábrica de tampas de alumínio em Manaus.

O evento deve impactar quase 50 pessoas da cooperativa, entre catadores e familiares, além de envolver 15 voluntários da Ardagh. Para Andreia Soares, filha de Cacilda e secretária da cooperativa, a ação vai ajudar de várias formas, ao dar mais visibilidade e protagonismo aos catadores, melhorar as suas condições de trabalho e também valorizar o seu papel para a reciclagem e a preservação do meio ambiente.

“Muito se fala de reciclagem mas pouco se fala dos catadores, que são agentes ambientais invisíveis aos olhos da sociedade, ainda estigmatizados, e que têm uma função crucial na cadeia da reciclagem e da economia circular, pois são eles que catam e separam os resíduos que serão reaproveitados posteriormente”, pontua Andreia.

A importância da reciclagem e dos catadores

A economia circular e a logística reversa são fundamentais para a manutenção da sustentabilidade do planeta. Neste contexto, os catadores e suas organizações têm um papel determinante para a continuidade da cadeia da reciclagem.

A indústria de latas de alumínio, da qual a Ardagh faz parte, é um exemplo. Segundo o Relatório Consolidado de Práticas ESG, publicado pela Abralatas em 2023, o Brasil é um dos líderes mundiais em reciclagem de latinhas, alcançando o recorde de 100% de latas recicladas em 2022 – um total de 31,8 bilhões de unidades reaproveitadas. Os catadores são “o motor” dessa cadeia de reciclagem. Hoje, cerca de 800 mil famílias de catadores se apoiam na renda gerada pela reciclagem.

Segundo o Anuário da Reciclagem de 2022, o Brasil ainda convive com problemas de descarte indevido de resíduos e coleta seletiva incipiente em muitas regiões. Por isso, acompanhar e incentivar o trabalho das associações e cooperativas é extremamente necessário. O documento aponta ainda para a necessidade de incorporar os catadores nos debates e na construção das estratégias para o avanço da economia circular, por serem elementos-chave do processo e pelo conhecimento que possuem por estarem em contato direto com os materiais.

Sobre a Ardagh Metal Packaging (AMP)

A Ardagh Metal Packaging (AMP), uma empresa Ardagh Group, é uma das líderes globais na produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas, com três unidades de produção no Brasil – fábricas de latas em Jacareí (SP) e Alagoinhas (BA) e uma fábrica de tampas em Manaus (AM). O escritório central está localizado em São Paulo. Globalmente, a AMP opera 24 instalações de produção nas Américas e Europa, empregando 5.800 funcionários e com receita de US$ 4 bilhões em 2021. A AMP é controlada pela Ardagh Group, que possui 75% dessa empresa e é listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob o código AMBP. Para mais informações sobre a Ardagh Metal Packaging no Brasil, acesse: www.ardaghmetalpackaging.com/brazil-pt.

Sobre o Pimp My Carroça

Completando 12 anos de trabalho em 2024, a ONG Pimp My Carroça possui um legado construído ao longo deste período como agente de impacto socioambiental no Brasil e no mundo. Com atuação estratégica junto aos setores público, privado e, principalmente, da sociedade civil nacional e internacional, o projeto promove o reconhecimento nacional dos catadores de recicláveis, com intuito de melhorar suas condições de renda e trabalho, e abrir caminhos para um futuro sustentável. A ONG realiza encontros e atividades para reforma e pinturas artísticas nas carroças; tem projetos de construção de carroças elétricas; fomenta a autoestima dos trabalhadores por meio de atividades de formação e cultura, além de proporcionar atendimento em saúde, bem-estar e segurança.

