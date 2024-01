Festival realiza oficina sobre construção de foguetes neste sábado (27) em Manaus

Oficina terá entrada e material gratuitos, às 16h, no auditório do Palacete Provincial

Manaus (AM) – O I Festival TupiNanquim terá uma oficina para construir o foguete e lançá-lo, ministrada pela astrônoma amadora e empreendedora, Ingrid Celeste. O workshop tem início às 16h, neste sábado (27), no auditório do Palacete Provincial, localizado na praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), av. Sete de Setembro com Getúlio Vargas, em Manaus.

O evento ocorrerá no Palacete Provincial, nos dias 27 e 28, com entrada franca e livre para todos os públicos. Para participar, é preciso apenas força de vontade: o workshop e todo o material será disponibilizado pelo evento, de forma gratuita.

“Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode aprender conosco: nosso objetivo é levar ao grande público o conhecimento de forma lúdica, e também como preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA)”, explicou Celeste.

O workshop faz parte da programação do I Festival TupiNanquim, evento realizado pelo 1 Minuto Nerd e Geek One, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC-AM).

I Festival TupiNanquim

Comemorando o Dia do Quadrinho Nacional, celebrado dia 30 de janeiro, o I Festival TupiNanquim tem foco nas artes plásticas como um todo. Na programação, haverá oficinas de desenho, roteiro para produção de Histórias em Quadrinhos, criação de personagens sci-fi e muito mais. Para participar, é só chegar no horário e ter disposição para aprender.

“Como não apenas de quadrinhos vive o nerd, campeonatos de boardgames, exposição de dioramas e Pokémon GO, entre outros, também acontecem no Palacete Provincial, nos dias 27 e 28 de janeiro. Tudo é aberto ao público de forma gratuita”, afirma Átila Simonsen, o coordenador-geral do evento. A programação completa está em www.instagram.com/festivaltupinanquim.

