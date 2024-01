Amazonense representa o Brasil no Miss Universo Infantil no Peru

Manaus (AM) – A manauara Giovanna Torres é a representante do Brasil no Miss Universo Infantil 2024, no Peru. A primeira amazonense a representar o Brasil em concurso internacional infantil, já é Miss Amazonas e Miss Baby Brasil 2023, além de ter conquistado o primeiro título internacional de “Princess World” para o Amazonas.

A jornada de Giovanna Torres começou aos 3 anos e meio, e aos 5 anos já conquistou os títulos de Miss Amazonas 2022 e Miss Baby Brasil 2023, além do seu último título conquistado na República Dominicana, onde a pequena competiu com crianças de todo o mundo no concurso Mini World, alcançando o primeiro título internacional para o Amazonas.

O destaque e representatividade de Giovanna, atuação e sua capacidade de representar a região norte do Brasil, chamou a atenção dos organizadores do Miss Universo Infantil. Como resultado, Giovanna Torres foi convidada a representar o Brasil no prestigiado concurso que acontecerá no Peru em maio de 2024.

Com o apoio de sua família, além de sua presença cativante nas passarelas, Giovanna também demonstra talentos excepcionais em outras áreas. Sua disciplina e dedicação a tornaram uma inspiração para muitos jovens que buscam seguir seus sonhos, independentemente da idade.

