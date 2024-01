Municípios do Amazonas receberão vacina contra dengue a partir de fevereiro

Manaus (AM) – O Amazonas está entre os estados que receberão a vacina contra a dengue, disponibilizada pelo Ministério da Saúde, a partir de fevereiro. Entre os dias 1° e 25, foram notificados 3.934 casos de dengue, sem notificação de óbitos decorrentes da doença, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Ao todo, 12 municípios receberão o imunizante que ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS): Manaus, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Careiro, Nova Olinda do Norte, Manaquiri, Santa Isabel do Rio Negro, Autazes e Careiro da Várzea. Esses municípios integram a região “Manaus, entorno e Alto Rio Negro”, área de saúde que atende análise da equipe do Ministério da Saúde para recebimento das doses.

Na classificação da FVS-RCP os municípios do Amazonas com maiores taxas de incidência são: Lábrea (490,7), Guajará (418,8), Jutaí (416), Tefé (339,2), Envira (327,7), Alvarães (323,2), Carauari (219,4), Iranduba (195,1), Presidente Figueiredo (175,9), Manacapuru (167,6), Rio Preto da Eva (129,1), Manaus (106,4), Coari (104,9), Novo Airão (83,4) e Boca do Acre (83).

Para a região ser selecionada, o local deve atender aos critérios de possuir, pelo menos, um município com mais de 100 mil habitantes, que tenha registrado alta transmissão de dengue em 2023 e 2024, e possua maior predominância de dengue tipo 2.

O enfrentamento das arboviroses é um esforço nacional, comandado pelo Ministério, que utiliza estratégia de imunização, a partir da vacina, e conscientização sobre medidas de prevenção. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal.

Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalização por dengue – 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023 – depois das pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi autorizada pela Anvisa. Esse é um recorte que reúne o maior número de regiões de saúde. O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Chegada ao Brasil

A primeira remessa com cerca de 757 mil doses chegou ao Brasil no último sábado (20). O lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses fornecidas pela farmacêutica. Outra remessa, com mais de 568 mil doses, está com entrega prevista para fevereiro.

No Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, aguarda previsão de data para recebimento da remessa de imunizantes, incluindo a quantidade a ser enviada.

“A vacina é uma ação estratégica no enfrentamento à dengue. Diante do recebimento das doses, as vacinas serão distribuídas aos municípios mediante o agendamento realizado pelas Secretarias Municipais de Saúde”, ressalta a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Para apoiar estados e municípios nas medidas de prevenção e controle, o Ministério da Saúde repassou R$ 256 milhões para todo o país, em uma ação de reforço do enfrentamento da doença. Do valor total, R$ 111,5 milhões foram transferidos ainda em 2023, em parcela única, para fortalecer a vigilância e a contenção do Aedes aegypti – sendo R$ 39,5 milhões para estados e Distrito Federal e outros R$ 72 milhões para municípios. Além disso, haverá repasse de R$ 144,4 milhões para fomentar ações de vigilância em saúde em todo o país.

Prevenção

A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. A orientação é a adoção da lista de verificações (check-list) semanal, de 10 minutos de duração, de modo que a população possa agir para identificar os possíveis criadouros, como garrafas, vasos de plantas, pneus, bebedouros de animais, sacos plásticos, lixeiras, tambores e caixas d’água.

A FVS-RCP destaca que, em caso de suspeita de dengue, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima para receber avaliação médica.

