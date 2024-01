Municípios do AM receberão doses da vacina contra dengue; veja lista

Vão receber a vacina pessoas de 10 a 14 anos em cidades com mais de 100 mil habitantes e com alto volume de casos de dengue tipo 2

O Ministério da Saúde divulgou, nesta quinta-feira (25), a lista de cidades que vão receber a vacina contra a dengue. No Amazonas, 12 municípios receberão o imunizante que ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A imunização começa em fevereiro. Veja abaixo as cidades do estado que serão contempladas.

Manaus

Iranduba

Presidente Figueiredo

Rio Preto da Eva

Barcelos

São Gabriel da Cachoeira

Careiro

Nova Olinda do Norte

Manaquiri

Santa Isabel do Rio Negro

Autazes

Careiro da Várzea

Segundo a pasta, o Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer o imunizante na rede pública, mas enfrenta o desafio da baixa quantidade de doses. O Ministério da Saúde vai receber pouco mais de 6 milhões de doses — 5,2 milhões foram compradas do laboratório Takeda e 1,3 foram doadas.

No entanto, o público vacinado contra a doença será menor, já que são necessárias duas aplicações para a imunização completa em uma janela de três meses. O volume é por limitação na capacidade de produção.

Com isso, o governo teve de definir critérios de priorização:

O Ministério da Saúde definiu como prioridade a vacinação de pessoas de 10 a 14 anos por estarem entre o público com maior número de internações pela doença.

Foram incluídos os municípios de grande porte — que são aqueles com mais de 100 mil habitantes — e com classificação de alta transmissão de dengue do tipo 2.

Além disso, as cidades próximas a esses locais também foram incluídas no que o governo chama de “regiões de saúde”.

Com isso, vão receber a vacina 521 cidades contempladas que incluem 16 estados e o Distrito Federal. O número representa pouco mais de 10% do total de municípios no país — 5.570.

Segundo o Ministério da Saúde, a imunização começa em fevereiro, mas não de maneira uniforme. Isso porque depende da disponibilização de doses. As primeiras unidades chegaram ao país no último fim de semana e a previsão é que o volume total de vacinas compradas sejam entregues até dezembro.

*Com informações do g1

