Shopping de Manaus oferece aula de Yoga gratuita no projeto ‘Domingou’

Manaus (AM) – Praticar yoga traz benefícios que vão além de manter o corpo em forma, contribuindo também para a saúde mental. O tema ganha destaque especial no projeto “Domingou” do Amazonas Shopping, como parte da campanha Janeiro Branco, que chama a atenção para os cuidados com a saúde mental.

A programação acontecerá neste domingo (28), com a oferta de aula gratuita de Yoga para iniciantes. A aula será realizada no edifício garagem, a partir das 17h30.

O projeto “Domingou” é desenvolvido pelo centro de compras, com o intuito de oferecer atividades variadas aos visitantes. “É também uma forma de contribuir para a saúde mental, ao proporcionar momentos de relaxamento e de interação social”, diz a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos.

Qualquer pessoa pode participar das aulas. “Com as atividades promovidas, o convite é para todos que queiram melhorar a qualidade de vida”, destaca Ivanna Passos.

Para participar da aula de Yoga basta ir ao local, com roupas leves e maleáveis, levar um tapetinho – as práticas são quase todas de solo – e a garrafinha de água para manter-se hidratado durante as atividades.

O Yoga busca alinhar o corpo e a mente. Para isso, a atividade une exercícios respiratórios, meditação e posturas que têm o objetivo de promover esse equilíbrio mental e corporal.

Entre os principais benefícios da prática regular do Yoga estão: condicionamento físico, flexibilidade, redução da pressão arterial e da frequência cardíaca, melhoria da qualidade do sono, redução da ansiedade e estresse. Também alivia as dores, ajuda no processo de emagrecimento, promove o relaxamento, trabalha o equilíbrio, melhora a respiração e contribui para a consciência corporal e emocional.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Desfiles das escolas, Carnaboi e Carnaval do Povão em Manaus com datas confirmadas

Projeto-piloto com plantio de 12,5 mil mudas de curauá tem início em Novo Remanso

Reality show chama atenção para inadimplência e reforça a importância da educação financeira